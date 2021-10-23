Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минфина республики.





«Сотрудничество с Евразийским фондом стабилизации и развития, нашим давним партнером, является обоснованным и выгодным с финансовой точки зрения. В настоящее время прорабатывается уже четвертая программа с фондом… Вопрос перехода на единую валюту не является предметом обсуждения проекта Матрицы мер с ЕФСР», - говорится в сообщении Минфина.





В ведомстве отметили, пишет Политринг, что в некоторых СМИ стала появляться информация, что условием программы с ЕФСР якобы может стать вопрос привязки национальной валюты к российскому рублю либо переход на единую валюту в рамках Союзного государства.





В Минфине подчеркнули, что эта программа разрабатывается для стабилизации экономической политики, включая денежно-кредитную и бюджетно-налоговую сферы, усиление социальной защиты граждан и проведение структурных преобразований в государственном секторе.





Минфин разъяснил, что Минск ведет работу по привлечению займов на внешних рынках, однако из-за западных санкций на данном этапе столкнулся со сложностями по рефинансированию валютного государственного долга. С некоторыми международными финансовыми институтами работа поставлена «на паузу», поэтому есть заинтересованность в работе с ЕФСР, добавили там.





В ведомстве напомнили, что базовые условия углубления интеграции с РФ были согласованы на заседании Совета министров Союзного государства 10 сентября, когда были одобрены 28 союзных программ, отдельные программы «дошлифовываются».