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Власти будут стабилизировать ситуацию на Миорском металлопрокатном заводе - премьер

Правительство выработало меры по стабилизации финансово-экономической ситуации на Миорском металлопрокатном заводе, в пятницу их обсудили на совещании с Александром Лукашенко.


Как рассказал после совещания премьер-министр Беларуси Роман Головченко, "принято решение, и президент его поддержал, о том, что государство примет необходимые шаги по стабилизации финансово-экономического положения завода". Премьер отметил, пишет Interfax.by, что сделано это будет "несмотря на то, что собственниками допущены как экономические просчеты, так и определенные элементы деловой нечистоплотности, оценку которым уже дадут другие структуры".

"Предприятие будет жить. Мы будем отвечать за то, что бы это предприятие работало, сохраняло рабочие места и вышло на те параметры, которые бы позволили ему выполнять свои обязательства перед кредиторами", - заверил руководитель правительства. Его слова приводит в своём Facebook пресс-секретарь правительства Александра Исаева. 

По словам премьера, реализация соответствующих одобренных мер начнется в самое ближайшее время: "Правительством схема выработана, президентом она поддержана. Это четкий набор действий", - пояснил он. 
 
Ранее президентская пресс-служба сообщила, что одной из тем совещания у Лукашенко стала реализация некоторых инвестиционных проектов. "Поступающая мне информация по реализации ряда инвестиционных проектов вызывает обеспокоенность. Мы не можем сорвать установленные сроки, потому что это значимые финансово-экономические потери. А сегодня как никогда на счету каждая копейка", - заявил он. 
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