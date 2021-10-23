







Его стоимость повысилась за прошедший год на 26% и превысила $408,25 млрд.





На второй позиции остался бренд Amazon, пишет Interfax.by который подорожал на 24% (до $249,25 млрд), на третьей - Microsoft, прибавивший в цене 27% (до $210,2 млрд), на четвертой - Google, стоимость которого поднялась на 19% (до $196,8 млрд).





Список остальных компаний в топ-10 также не изменился: на пятой строке Samsung (рост на 20%, до $74,635 млрд), Coca-Cola (повышение на 1%, до $57,488 млрд), Toyota (увеличение на 5%, до $54,107 млрд), Mercedes-Benz (рост на 3%, до $50,866 млрд), McDonald's (подъем на 7%, до $45,885 млрд), Disney (увеличение на 8%, до $44,183 млрд).





На долю первых трех компаний в списке пришлось более 62% общей стоимости брендов из топ-10, отмечается в отчете.





Наиболее существенный подъем в рейтинге продемонстрировал бренд Tesla (SPB: TSLA): его стоимость взлетела почти втрое (на 184%, до $36,27 млрд), в результате чего он переместился на 14-ю позицию с 26-й.





Еще одним быстрорастущим брендом стала система управления информацией о клиентах Salesforce, подорожавший за год на 37% (до $14,77 млрд) и занимающий теперь 38-е место. В число лидеров подъема вошли также Adobe и PayPal, стоимость брендов которых увеличилась на 36%.





Рейтинг в этом году пополнился всего одним новым участником - Sephora ($4,628 млрд, сотая позиция). В результате французская LVMH Group стала первой компанией, которая представлена в нем сразу пятью брендами (Louis Vuitton на 13-м месте, Dior на 77-м, Tiffany & Co. на 92-м, Hennessy на 95-м).





Самая высокая стоимость бренда среди представителей финансовой отрасли у J.P. Morgan (24-я строчка, рост на 6% - до $21,4 млрд) и American Express (30-е место, снижение на 2% - до $19,075 млрд).





Совокупная стоимость брендов топ-100 оценивается сейчас в $2 трлн 667,524 млрд по сравнению с $2 трлн 326,491 млрд в 2020 году, то есть за прошедший год она увеличилась на 15%, отмечается в сообщении Interbrand. Средние темпы роста стоимости отдельных брендов по всему списку составили 10% по сравнению с 1,3% в 2020 году.



