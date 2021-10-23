



Российская компания "Газпром" продолжает закачку газа в подземные хранилища России, с учетом запасов в Беларуси и Армении резерв составит исторические 73,824 миллиарда "кубов", сообщили в холдинге.





"Потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень – 847,9 миллиона кубических метров", – отмечается в сообщении.





С учетом белорусских и армянских ПХГ (подземные хранилища газа) он составит 887,9 миллиона "кубов".





В "Газпроме" подчеркивают, пишет Sputnik.by, что зимний период теперь включает весенний месяц март – это подтверждает и анализ погодных условий в России и странах Европы. В этой связи до начала весны 2022 года в хранилищах должны быть достаточные запасы "голубого топлива", а именно более 70 миллиардов кубометров.





Компания полностью завершил ремонты 89 установок комплексной и предварительной подготовки газа на объектах добычи. До конца текущего года также планируется ввести в эксплуатацию новые установки на двух российских месторождениях.





Тем временем "Газпром трансгаз Беларусь" к 1 ноября создаст оперативный резерв в 1,09 миллиарда кубических метров. На начало сентября было закачано 0,69 миллиарда.

Цена на газ для Беларуси





Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Исторический максимум был достигнут 6 октября – стоимость тысячи кубометров поднялась до 1937 долларов. Эксперты связывают это с низкой заполненностью подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.





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Впрочем, несмотря на ажиотаж в Европе, цена на газ для Беларуси в 2022 году останется на прежнем уровне – 128,5 доллара за тысячу "кубов". Об этом Минск и Москва договорились ранее.





Планируется, что в следующем году заработает единый газовый рынок Беларуси и России – вся инфраструктура, по словам посла Беларуси в России Владимира Семашко, уже создана.