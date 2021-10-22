+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Без паники: Samsung прокомментировала запрет продажи своих смартфонов в России

Накануне стало известно, что арбитражный суд Москвы запретил компании Samsung продавать в России целый ряд своих смартфонов. Это вызвало панику среди многих отечественных фанатов бренда.



Но представители южнокорейского гиганта быстро спохватились и попытались успокоить свою аудиторию. Официальная пресс-служба Samsung заявила, пишет Ferra.ru, что компания «не планирует изменений в операционной деятельности».

Также IT-гигант уточнил, что на данный момент решение суда находится на этапе обжалования и не вступило в силу. А это значит, что смартфоны бренда продолжат продаваться в магазинах и через сайты как прежде.

Напомним, что в июле 2021 года Sqwin SA подала в суд на Samsung за якобы нарушение патента «платёжного сервиса». Несмотря на то, что претензия касалась в первую очередь Samsung Pay, российский суд также запретил Samsung продавать на территории страны 61 модель смартфонов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]