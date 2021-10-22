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Около 30 видов мясных итальянских деликатесов не прошли контроль качества Госстандарта Беларуси. При очередной проверке в них были обнаружены опасные добавки.





Всего же в течении 2021 года из продажи изъяли более 1 тыс. 300 товаров. Это не только продукты, но и техника, бытовая химия, игрушки, косметика, пишет 1prof.by. Специалисты следят, чтобы такая продукция не попала на рынки повторно.





– Лидеры по нарушениям различных норм от состава до маркировки – это продукты питания. На втором месте в списке – электротовары, а если точнее – лампочки и светильники. Первые чаще всего не соответствуют требованиям по электромагнитной совместимости, а вторые – техническому регламенту, – отметили в Госстандарте по Минской области и Минску.





В ведомстве также рассказали, что проверки они обычно проводят выборочно, оценивая внешний вид товара, наличие документов, сертификатов, подтверждающих безопасность. Продукты питания же отправляют на лабораторный анализ.





– Сейчас государственные инспекторы наделены большими полномочиями. В том числе это и проведение административных процессов. Поэтому Государственный комитет отслеживает всю имеющуюся продукцию, в том числе и в интернете, – рассказал заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Александр Бурак.





При этом чиновник отметил, что запрет – не приговор. Если товар забраковали из-за отсутствия документов, то у производителей есть второй шанс. А тем, кто замечания проигнорирует, придется заплатить штраф до 100% стоимости продукции.























