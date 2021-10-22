В Молдове ввели режим ЧП из-за дефицита газа и погасили вечный огонь
В Молдове введен режим чрезвычайного положения на 30 дней с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа. Решение принял сегодня парламент страны по предложению правительства, говорится на сайте парламента.
Вечный огонь а мемориале славы советских солдат в Кишиневе. Фото: Минобороны Молдовы
Режим ЧП решено было ввести в связи с риском приостановки или ограничения поставок газа в страну, пишет Reform.by. Режим ЧС предусматривает установление особого режима закупки природного газа в ускоренном режима, выделение финансов для закупки, при необходимости рационализацию потребления газа, создание оперативных инструментов сбора платежей с потребителей за использованный природный газ и другие меры.
Ранее «Молдовгаз» и «Газпром» продлили до конца октября договор на поставки природного газа. В этом месяце Молдова импортирует газ по цене около 790 долларов за кубический метр. Молдова добивается поставок по более низкой цене. В связи с критической ситуацией Минобороны погасило вечный огонь на мемориале славы советских солдат.
21:46 22/10/2021
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