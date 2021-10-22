Вечный огонь а мемориале славы советских солдат в Кишиневе. Фото: Минобороны Молдовы





Режим ЧП решено было ввести в связи с риском приостановки или ограничения поставок газа в страну, пишет Reform.by. Режим ЧС предусматривает установление особого режима закупки природного газа в ускоренном режима, выделение финансов для закупки, при необходимости рационализацию потребления газа, создание оперативных инструментов сбора платежей с потребителей за использованный природный газ и другие меры.





Ранее «Молдовгаз» и «Газпром» продлили до конца октября договор на поставки природного газа. В этом месяце Молдова импортирует газ по цене около 790 долларов за кубический метр. Молдова добивается поставок по более низкой цене. В связи с критической ситуацией Минобороны погасило вечный огонь на мемориале славы советских солдат.