



В 2017 году дом престарелых перевели в Бабиничский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, с октября того года здание перестали использовать, пишут ННВ. Его пытались продать пять раз.





Здание больницы из кирпича в два этажа было построено в 1954 году. Его общая площадь около 611 квадратных метров.





На объявленный 20 октября аукцион заявились два покупателя. В итоге за лот заплатили 374 рубля, а новым владельцем недвижимости стала предпринимательница из Витебского района, сообщает комитет «Витебскоблимущество».





В планах бизнесменки проведение реконструкции здания и размещение в нем новых лечебных объектов.