

Как обеспечить рост доходов быстрее инфляции?





— Можно предположить, что Лукашенко говорил о реальных доходах населения. Мол, неважно, насколько растут зарплаты у каждого отдельного человека, неважно в отдельности насколько растет инфляция, важно сопоставление инфляции и доходов. Его мысль можно интерпретировать так: неважно, какая у нас инфляция, если мы обеспечим рост зарплаты темпами, опережающими ее, — так понял заявление Лукашенко старший аналитик фонда «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.





С такой мыслью финансовый аналитик согласился бы, если бы видел решение одной-единственной проблемы: обеспечить рост доходов населения темпами, опережающими инфляцию.





Можно ли этого добиться?





— Для краткосрочного решения есть эффективный простой способ: напечатать деньги и увеличить зарплату. Минус этого метода в том, что он сработает, но очень-очень ненадолго: зарплаты увеличились — народ вроде разбогател, но включение печатного станка тут же вызовет очередной виток инфляции. То есть сегодня человек стал богаче, а завтра – еще беднее, чем был, — говорит Вадим Иосуб. — Обеспечить длительный устойчивый рост доходов темпами, опережающими инфляцию, можно только за счет устойчиво растущей экономики. Это значит, что экономика должна расти не только в этом году, а и год, и два, и три после. Причем достойными темпами.





А что же происходит с белорусской экономикой? По последним данным, она растет на 3% в год, а в мире средний рост – 5-6%. Международные финансовые организации ожидают, что в следующем году рост экономики будет меньше, чем в этом. Всемирный банк вообще ожидает падения, более оптимистично смотрит МВФ, ожидая рост на 1,2%. А когда экономика то растет, то падает, ни о каком устойчивом росте зарплат говорить не приходится.





Баланс поддерживается, но инфляцию не обуздать





Отсутствие баланса привело бы к «дефицитной экономике», главным признаком которой являются пустые полки в магазинах. Именно такую картину можно было наблюдать в советское время, когда зарплаты росли, а купить на них было нечего. Сейчас преподаватели приводят те времена студентам как пример скрытой инфляции.





— Но если на полках магазинов есть товары, значит баланс поддерживается. Когда зарплата растет быстрее производства, то цена должна выполнять функцию равновесия между спросом и предложением, — отметил профессор экономики Борис Желиба. — У нас большой список социально значимых товаров, цены на которые контролирует государство, давая возможность более-менее питаться невысоко оплачиваемым слоям населения. Когда они начнут исчезать, тогда можно будет говорить, что цены не соответствуют зарплатам: зарплата растет, а производство отстает.





Но при этом экономист обращает внимание на один важный нюанс: у нас большое количество качественных товаров широким слоям населения недоступно, в отличие от развитых стран. Это говорит об отсталости нашей экономики, которую мы не можем вывести хотя бы на уровень среднеразвитых стран. Кстати, такой же уровень экономики и в России, где около 20% населения живет бедно (а есть еще нищие).





Какая картина получится, если мы сравним темпы роста цен и темпы роста доходов?





— У нас рост зарплаты, доходов хронически опережает производительность труда. Это и ведет к росту цен. Инфляция вызвана дисбалансом между зарплатами и производительностью труда. Вроде Нацбанк героически сражается, ограничивая рублевую массу различными фининструментами, а все равно инфляция прет: по итогам сентября она составила 10,2% — уже перешла границы умеренной и галопирующее русло. Несмотря на меры Нацбанка, несмотря на действия правительства, которое ограничивает цены на социально значимые товары (а таковых уже несколько десятков), инфляцию обуздать не удается, — констатирует Желиба.





Что делать с инфляцией?





Обеспечить рост доходов темпами, опережающими рост инфляцию, белорусской экономике сегодня не по силам. Поэтому закрывать глаза на инфляцию никак нельзя.





— Теоретически такие рассуждения имеют право на существование, но в белорусской практике нельзя закрывать глаза на инфляцию – с ней надо бороться. Кстати, буквально сегодня ключевую ставку повысил Центробанк России на 0,75% – до 7,5%, вплотную приблизив к уровню текущей инфляции. Как минимум, в этом следовало взять пример с России. У нас ставка рефинансирования гораздо ниже инфляции, которая, по последним данным, составила 10,2% в годовом выражении, — считает Вадим Иосуб. — С инфляцией нужно бороться, причем не искусственным сдерживанием цен, не административным регулированием (этот метод не работает), а адекватными монетарными методами, в том числе ростом ставки рефинансирования.