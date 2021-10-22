







Как поясняет издание, сегодня, 22 октября, стартовали аукционы «по распределению межгосударственных сечений с РФ и Беларусью» на ноябрь.





Возможный объем импорта энергии из Беларуси оценивается в 1000 МВт, из России — в 1540 МВт. «Укрэнерго» будет принимать заявки до 24 октября включительно, пишет Оfficelife.media Результаты аукциона будут опубликованы 29 октября.





Ранее сообщалось, что украинский регулятор в сфере энергетики продлевал запрет на импорт электроэнергии из Беларуси до 31 октября.