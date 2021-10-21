Фото: vgr.by





Процедура госзакупок, где должна была определиться организация, которая и проведет ремонт, признана несостоявшейся, сообщает «Вечерний Гродно».





Об этом сообщается на сайте госзакупок. Напомним, в ноябре должен был пройти ремонт деформационных швов на Старом и Румлевском мостах. Заказчиком работ выступает ОУПП «Гродненское городское ЖКХ».





На Старом мосту планировался ремонт сразу четырех деформационных швов. Замена одного шва должна пройти на протяжении ноября, примерная стоимость работ составит 96 тысяч 390 рублей. Одновременно с этим был запланирован ремонт трех деформационных швов в районе опоры №1.





На эти три шва городские власти готовы потратить 341 тысячу 396 рублей. Тут работы нужно провести в срок с 1 ноября по 6 декабря.





Что касается Румлевского моста, то там предстоит замена двух деформационных швов. Сроки — с 1 по 30 ноября. Ориентировочная стоимость работ — 506 тысяч 801 рубль. Таким образом, ремонт швов на двух мостах обойдется бюджету Гродно максимум в 944 тысяч 687 рублей.





Чтобы определить организацию-подрядчика, 4 октября был открыт прием предложений от компаний, которые хотели бы провести ремонтные работы. Он закончился 19 октября. Как следует из информации на сайте госзакупок, заявки провести ремонт оставили две организации — ОАО «Мостострой» и ЗАО «СП «Аэродорстрой». Обе эти организации зарегистрированы в Минске.





В итоге специальная комиссия рассмотрела предложения участников, пишет s13.ru. Что касается «Мостостроя», то все три заявки данной организации были допущены к участию в конкурсе. Чего не скажешь о предложениях от «Аэродостроя». Все три их заявки комиссия сочла «не отвечающими требованиям конкурсных документов».





Из-за того, что допущенных к конкурсу участников оказалось меньше двух, закупка по всем трем лотам была признана несостоявшейся.