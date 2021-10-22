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Tesla резко поднялась в рейтинге дорогих брендов

Торговая марка Tesla поднялась с 40-го на 14-е место в рейтинге дорогих брендов от Interbrand. Бренд оценивается в $36,3 млрд (плюс 184% за год).



Также впервые в рейтинге появился бренд Sephora, пишет Office Life. Он занял 100-ю позицию и оценен в $4,6 млрд. Марка принадлежит LVMH Group, которая теперь представлена в этом топе пятью брендами: кроме Sephora, это Louis Vuitton, Dior, Tiffany и Hennessy.

Ниже приводится первая десятка из рейтинга:

-  Apple ($408,3 млрд; +26%);
-  Amazon ($249,3 млрд; +24%);
 - Microsoft ($210,2 млрд; +27%);
 - Google ($196,8 млрд; +19%);
 - Samsung ($74,6 млрд; +20%);
 - Coca-Cola ($57,5 млрд; +26%);
 - Toyota ($54,1 млрд; +5%);
 - Mercedes Benz ($50,9 млрд; +3%);
 - McDonald’s ($45,9 млрд; +7%);
 - Disney ($44,2 млрд; +8%).
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