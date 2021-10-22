Tesla резко поднялась в рейтинге дорогих брендов
Торговая марка Tesla поднялась с 40-го на 14-е место в рейтинге дорогих брендов от Interbrand. Бренд оценивается в $36,3 млрд (плюс 184% за год).
Также впервые в рейтинге появился бренд Sephora, пишет Office Life. Он занял 100-ю позицию и оценен в $4,6 млрд. Марка принадлежит LVMH Group, которая теперь представлена в этом топе пятью брендами: кроме Sephora, это Louis Vuitton, Dior, Tiffany и Hennessy.
Ниже приводится первая десятка из рейтинга:
- Apple ($408,3 млрд; +26%);
- Amazon ($249,3 млрд; +24%);
- Microsoft ($210,2 млрд; +27%);
- Google ($196,8 млрд; +19%);
- Samsung ($74,6 млрд; +20%);
- Coca-Cola ($57,5 млрд; +26%);
- Toyota ($54,1 млрд; +5%);
- Mercedes Benz ($50,9 млрд; +3%);
- McDonald’s ($45,9 млрд; +7%);
- Disney ($44,2 млрд; +8%).
20:11 22/10/2021
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