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Айтишные компании доминируют в мировом рейтинге списке лучших брендов

Консалтинговая фирма Interbrand обновила ежегодный список лучших мировых брендов. В этом году, как и в прошлом, львиная его доля представлена компаниями из технологической отрасли. Возглавляет Best Global Brands 2021 корпорация Apple ($408 млрд, +26%), за ней следуют Amazon и Microsoft.



Tesla идёт в списке под номером 14 — американский автопроизводитель сделал самый большой скачок в рейтинге (+26 позиций), а бренд стал самым быстрорастущим, подорожав за прошедший год на 184%. Salesforce занимает 38 строчку (+20), PayPal — 42-ю (+18).

Техногиганты заняли половину первой десятки списка, пишет dev.by, которая за год не претерпела изменений. Помимо упомянутых компаний, сюда вошли Google и Samsung.

Общая оценка топ-100 брендов по версии Interbrand составляет $2,67 млрд — плюс 15% к 2020 году. Это самый большой прирост за всю 22-летнюю историю Best Global Brands. Причём треть этой суммы (33%) приходится всего на три лидирующих бренда.

В среднем стоимость брендов в 2021 году выросла на 10% — против 1,3% в 2020 году, что аналитики объясняют ударом пандемии.

В разрезе отраслей, самым быстрорастущим является технологический сектор — здесь бренды в среднем подорожали на 23%. Также это сектор с самой высокой средней оценкой брендов.

Полный список Best Global Brands 2021 представлен ниже.
Источник: Александра Кукуть
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