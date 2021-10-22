+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

70% белорусских IT-компаний отмечают рост выручки

Belarus IT Companies Club (BICC) опросил собственников и директоров IT 120 белорусских IT-компаний. Целью интервью было сравнить показатели деятельности компаний за 2020 год и третий квартал 2021 года.


Портрет компании

Большинство участников опроса отметили возраст своего бизнеса как старше 3 лет. Доля компаний, пишет Office Life, известных на рынке более 10 лет, составила в выборке 36%. Бизнесов с опытом работы до трех лет набралось 14%. Почти 70% опрошенных компаний подтвердили штат с численностью до 100 человек.

Экспорт и клиенты

Экспортоориентированными считают себя 67% компаний: у них доля экспорта в выручке превышает 90%. Лишь 4% бизнесов признались в том, что поддерживают долю экспорта в выручке менее 10%.

Больше всего клиентов у компаний из США и Центральной Европы, меньше — из Прибалтики и Южной Европы.

Стабильно растет количество компаний, создающих подразделения за рубежом. В третьем квартале их стало уже 56% против 45% год назад. Не имеют зарубежных представительств 16% опрошенных.

Штат и релокация

Штат сотрудников за рубежом увеличила половина (51%) компаний.

Как ожидают СЕО компаний, релокация разработчиков за рубеж продолжится или усилится (63%).

Значительная часть нанимателей (78%) отмечают среди основных проблем недостаток квалифицированных кадров.

Финансы

Улучшение финансового состояния в 2021 году подтвердили 49% компаний. Ухудшение финансовых показателей отметили 11% компаний.

Рост выручки в 2021 году подтвердил 71% опрошенных компаний.

Возникновение проблем с клиентами и партнерами в этом году заметили 59% респондентов. В частности, 44% участников признали трудности с приемом платежей из-за рубежа.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]