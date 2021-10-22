70% белорусских IT-компаний отмечают рост выручки
Belarus IT Companies Club (BICC) опросил собственников и директоров IT 120 белорусских IT-компаний. Целью интервью было сравнить показатели деятельности компаний за 2020 год и третий квартал 2021 года.
Портрет компании
Большинство участников опроса отметили возраст своего бизнеса как старше 3 лет. Доля компаний, пишет Office Life, известных на рынке более 10 лет, составила в выборке 36%. Бизнесов с опытом работы до трех лет набралось 14%. Почти 70% опрошенных компаний подтвердили штат с численностью до 100 человек.
Экспорт и клиенты
Экспортоориентированными считают себя 67% компаний: у них доля экспорта в выручке превышает 90%. Лишь 4% бизнесов признались в том, что поддерживают долю экспорта в выручке менее 10%.
Больше всего клиентов у компаний из США и Центральной Европы, меньше — из Прибалтики и Южной Европы.
Стабильно растет количество компаний, создающих подразделения за рубежом. В третьем квартале их стало уже 56% против 45% год назад. Не имеют зарубежных представительств 16% опрошенных.
Штат и релокация
Штат сотрудников за рубежом увеличила половина (51%) компаний.
Как ожидают СЕО компаний, релокация разработчиков за рубеж продолжится или усилится (63%).
Значительная часть нанимателей (78%) отмечают среди основных проблем недостаток квалифицированных кадров.
Финансы
Улучшение финансового состояния в 2021 году подтвердили 49% компаний. Ухудшение финансовых показателей отметили 11% компаний.
Рост выручки в 2021 году подтвердил 71% опрошенных компаний.
Возникновение проблем с клиентами и партнерами в этом году заметили 59% респондентов. В частности, 44% участников признали трудности с приемом платежей из-за рубежа.
18:39 22/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение