



Портрет компании

Большинство участников опроса отметили возраст своего бизнеса как старше 3 лет. Доля компаний, пишет Office Life, известных на рынке более 10 лет, составила в выборке 36%. Бизнесов с опытом работы до трех лет набралось 14%. Почти 70% опрошенных компаний подтвердили штат с численностью до 100 человек.





Экспорт и клиенты

Экспортоориентированными считают себя 67% компаний: у них доля экспорта в выручке превышает 90%. Лишь 4% бизнесов признались в том, что поддерживают долю экспорта в выручке менее 10%.





Больше всего клиентов у компаний из США и Центральной Европы, меньше — из Прибалтики и Южной Европы.





Стабильно растет количество компаний, создающих подразделения за рубежом. В третьем квартале их стало уже 56% против 45% год назад. Не имеют зарубежных представительств 16% опрошенных.





Штат и релокация

Штат сотрудников за рубежом увеличила половина (51%) компаний.





Как ожидают СЕО компаний, релокация разработчиков за рубеж продолжится или усилится (63%).





Значительная часть нанимателей (78%) отмечают среди основных проблем недостаток квалифицированных кадров.





Финансы

Улучшение финансового состояния в 2021 году подтвердили 49% компаний. Ухудшение финансовых показателей отметили 11% компаний.





Рост выручки в 2021 году подтвердил 71% опрошенных компаний.





Возникновение проблем с клиентами и партнерами в этом году заметили 59% респондентов. В частности, 44% участников признали трудности с приемом платежей из-за рубежа.



