+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Геополитическая игра". Боррель назвал причину роста цен на энергоносители в Европе

Цены на энергоносители в Европе растут из-за геополитической игры. Об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 21 октября перед саммитом лидеров Европейского союза в Брюсселе, его комментарий опубликовала Европейская служба внешних связей.

Фото: ЕРА


"На сегодняшний день мы имеем большую геополитическую проблему, а именно цены на энергоносители. Они имеют важные социальные последствия. Сегодняшние цены на энергоносители являются следствием большой геополитической игры с сильным внешним измерением", – сообщил дипломат.

Издание Politico отметило, пишет Гордон, что Боррель считает Россию не единственным геополитическим фактором этой проблемы. Верховный представитель ЕС упомянул о проблемах в Северной Африке, связанных с Алжиром и Марокко, а также о том, что значительные объемы сжиженного природного газа из Ближнего Востока и США идут в Азию, а не в Европу.

По словам Борреля, эту геополитическую проблему обсудят на следующей встрече министров иностранных дел ЕС в ноябре этого года.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]