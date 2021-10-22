"Геополитическая игра". Боррель назвал причину роста цен на энергоносители в Европе
Цены на энергоносители в Европе растут из-за геополитической игры. Об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 21 октября перед саммитом лидеров Европейского союза в Брюсселе, его комментарий опубликовала Европейская служба внешних связей.
Фото: ЕРА
"На сегодняшний день мы имеем большую геополитическую проблему, а именно цены на энергоносители. Они имеют важные социальные последствия. Сегодняшние цены на энергоносители являются следствием большой геополитической игры с сильным внешним измерением", – сообщил дипломат.
Издание Politico отметило, пишет Гордон, что Боррель считает Россию не единственным геополитическим фактором этой проблемы. Верховный представитель ЕС упомянул о проблемах в Северной Африке, связанных с Алжиром и Марокко, а также о том, что значительные объемы сжиженного природного газа из Ближнего Востока и США идут в Азию, а не в Европу.
По словам Борреля, эту геополитическую проблему обсудят на следующей встрече министров иностранных дел ЕС в ноябре этого года.
18:11 22/10/2021
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