Компания Tessenderlo Group является мировым лидером по производству сульфата калия. Она закупает хлористый калий именно у «Беларуськалия».





Запасы хлористого калия у бельгийской компании еще есть. Однако разрыв отношений с «Беларуськалием» может создать им определенные сложности в будущем.





Представитель Tessenderlo Group отмечает, что решение проблемы видит не только в ослаблении санкций. Компания также ведет консультации с правительством Бельгии и занимается поиском альтернативных поставщиков хлористого калия, еедает thinktanks.by





Кстати, ничего удивительного нет в том, что лоббистом оказалась именно бельгийская компания Tessenderlo Group. Делегация Tessenderlo Group посещала СЭЗ «Гродноинвест» в апреле 2018 года. Целью визита стало обсуждение перспектив реализации инвестиционного проекта в химическом секторе.





Но тогда в Беларуси еще была "оттепель" и очередные заигрывания властей с гражданским обществом и Западом.





"Tessenderlo Group планирует реализовать проект по созданию предприятия по производству тиосульфата аммония. Он будет размещаться в свободной экономической зоне «Гродноинвест» (Беларусь), снабжать его аммиаком должен будет «Гродно Азот». А вот особый цинизм компании выражается в том, что в феврале 2021 года, когда против режима Лукашенко уже были ведены санкции ЕС, СМИ сообщали , что





Для будущего завода уже выбран земельный участок площадью 4 га. Он должен будет выпускать 100 тыс. тонн тиосульфата аммония в год".





И это уже после жесточайших репрессий против рабочих и сотрудников "Гродно Азот", которых за участие в забастовке избивали и арестовывали на сутки, а тех, кто выступил за честные выборы и против насилия, увольняли!





Окончательное решение о строительстве предприятия руководство Tessenderlo Group должно было принять весной. Но о принятом решении официально ничего не сообщалось.





Комментарии, как говорят, излишни.





















