Деньги не пахнут: стало известно, кто в Бельгии лоббирует интересы "Беларуськалия"
Бельгийская химическая компания Tessenderlo Group заинтересована в ослаблении «калийных санкций» против Беларуси. Об этом пишет брюссельская экономическая газета De Tijd.
Компания Tessenderlo Group является мировым лидером по производству сульфата калия. Она закупает хлористый калий именно у «Беларуськалия».
Запасы хлористого калия у бельгийской компании еще есть. Однако разрыв отношений с «Беларуськалием» может создать им определенные сложности в будущем.
Представитель Tessenderlo Group отмечает, что решение проблемы видит не только в ослаблении санкций. Компания также ведет консультации с правительством Бельгии и занимается поиском альтернативных поставщиков хлористого калия, еедает thinktanks.by
Кстати, ничего удивительного нет в том, что лоббистом оказалась именно бельгийская компания Tessenderlo Group. Делегация Tessenderlo Group посещала СЭЗ «Гродноинвест» в апреле 2018 года. Целью визита стало обсуждение перспектив реализации инвестиционного проекта в химическом секторе.
Но тогда в Беларуси еще была "оттепель" и очередные заигрывания властей с гражданским обществом и Западом.
А вот особый цинизм компании выражается в том, что в феврале 2021 года, когда против режима Лукашенко уже были ведены санкции ЕС, СМИ сообщали, что "Tessenderlo Group планирует реализовать проект по созданию предприятия по производству тиосульфата аммония. Он будет размещаться в свободной экономической зоне «Гродноинвест» (Беларусь), снабжать его аммиаком должен будет «Гродно Азот».
Для будущего завода уже выбран земельный участок площадью 4 га. Он должен будет выпускать 100 тыс. тонн тиосульфата аммония в год".
И это уже после жесточайших репрессий против рабочих и сотрудников "Гродно Азот", которых за участие в забастовке избивали и арестовывали на сутки, а тех, кто выступил за честные выборы и против насилия, увольняли!
Окончательное решение о строительстве предприятия руководство Tessenderlo Group должно было принять весной. Но о принятом решении официально ничего не сообщалось.
Комментарии, как говорят, излишни.
Белорусский партизан
16:52 22/10/2021
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