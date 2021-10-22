«Министерство финансов традиционно ведет работу по привлечению займов на внешних рынках. В связи с введением западных санкций на данном этапе мы столкнулись со сложностями по рефинансированию своего валютного государственного долга. С некоторыми международными финансовыми институтами работа поставлена «на паузу», — цитирует БелТА представителя Минфина.





По информации ведомства, оно сейчас работает с Евразийским фондом стабилизации и развития. С ним прорабатывается уже четвертая финансовая программа. В прошлом году Беларусь получила от ЕФСР 500 млн долларов, а в 2016 году была подписана программа на 2 млрд долларов, из которых в страну поступило 1,8 млрд.





Минфин также опровергает слухи на тему привязки беларуского рубля к российскому или перехода на единую валюту в связи с сотрудничеством с ЕФСР.





Министерство утверждает, что в "союзных" программах, которые планируется утвердить в рамках углубления интеграции в рамках СГ, нет пунктов о единой валюте.





«В них не содержится каких-либо условий о переходе на единую валюту в рамках союзного государства. Национальный банк Беларуси также не считает возможным данный переход», — отметили в Минфине.