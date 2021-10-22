



По его словам, в будущем отдача от вложений в сферу будет сопоставима с отдачей технологических гигантов.





«Будет компаний восемь, десять таких, как Tesla. Сегодня такая известна только одна, — сказал Гейтс. — Все, кто вложился в Tesla, считают себя очень проницательными».





Как пишет CNBC, производитель электрокаров под управлением Илона Маска за последний год увеличил рыночную капитализацию вдвое и более чем в 20 раз — за последние пять лет.





По мнению Гейтса, индустрия климатических технологий породит большое разнообразие мощных игроков: «В этой сфере появятся свои аналоги Microsoft, Google, Amazon».





Вместе с тем сооснователь Microsoft признаёт, что большие деньги вылетят в трубу, как это произошло тогда, когда лопнул «пузырь доткомов». Сейчас, по его словам, отрасль находится на начальном этапе, который когда-то прошли разработка ПО и ИТ в целом.





Многие климатические технологии находятся «на лабораторном уровне», продолжил Гейтс и призвал инвесторов быть осторожными при оценке экономического потенциала той или иной идеи.





Он допускает, что многие проекты, например связанные с ядерным синтезом и делением или накоплением энергии, сожгут много денег — миллионы или даже миллиарды долларов, — прежде чем докажут свою жизнеспособность.





Тем, кто ищет направление с меньшими рисками, Гейтс предложил обратить внимание на солнечную энергетику. Он считает, что сложнее всего спрогнозировать развитие технологий прямого улавливания углекислого газа, водородного и авиационного топлива.





«Процент неудач будет высок», — говорит Гейтс.





Но вместе с тем есть достаточно идей, которые «могут громко выстрелить». Тем, кто не готов рисковать или хочет получить быструю прибыль, Гейтс советует пристроить инвестиции в какие-нибудь другие сферы.





Сейчас Билл Гейтс занимает четвёртое место в списке миллиардеров Forbes. Журнал оценивает его состояние в $134,3 млрд.