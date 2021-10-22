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Рекордные потоки валюты смыли доллар до почти 15-месячного минимума

Белорусскую валютно-фондовую биржу затопило валютой. Почти $100 млн. составил оборот долларами на торгах в пятницу.

Стоимость корзины валют упала ещё на 0,13% до минимума за 434 дня (более 1 года и 2 месяцев). Белорусский рубль укрепляется к корзине валют уже седьмой раз подряд.

С начала октября торги на БВФБ прошли уже 16 раз и в 14 случаях стоимость валютной корзины снижалась. За текущую неделю она потеряла 0,50%, а с начала месяца уже 2,11%.

Доллар на минимуме за 450 дней на торгах 22 октября 2021

Курс доллара упал ещё на 0,0063 BYN до 2,4299 BYN/USD. Это минимальный уровень за 450 дней. До минимума за 15 месяцев не хватило одной недели.

Потери доллара с начала октября составили уже 0,0837 BYN.

Всю текущую неделю на бирже идёт долларовый дождь, который в пятницу превратился в ливень. Но всё началось ещё в конце минувшей недели. Так, в прошлую пятницу на бирже было продано $48,8 млн. — максимум за 85 дней с 22 июля 2021 года.

На текущей неделе с понедельника по четверг объём торгов составил $40,0 млн., $53,9 млн., $38,4 млн. и $51,6 млн.

Сегодня добавилось сразу $98,9 млн. — максимум за 422 дня (почти 14 месяцев назад). Напомним, что 26 августа 2020 года объём торгов на бирже составил $112,1 млн.

Курс евро опустился ещё на 0,0075 BYN до 2,8268 BYN/EUR — минимума за 452 дня. Белорусскому рублю не хватило всего 6 дней для того, чтобы отбросить евро на минимум ровно за 15 месяцев.

С начала месяца евровалюта потеряла уже 0,0936 BYN.

Курс российского рубля сегодня остался без изменений на минимальном уровне за последние четыре недели — 3,4309 BYN/100 RUB.

Предыдущие шесть торговых сессий российский рубль дешевел на общую сумму 0,0171 BYN, а с начала октября сотня российских рублей подешевела на 0,0313 BYN.

Итоги недели 18 - 22 октября 2021 на валютном рынке Беларуси

Уже третью неделю подряд белорусский рубль дорожает сразу ко всем валютам. Доллар и евро откатились почти до 15 месячного минимума:

курс доллара −0,0213 BYN (−0,87%);
курс евро −0,0164 BYN (−0,58%);
курс российского рубля −0,0088 BYN (−0,26%);
корзина валют −0,50%.

Московская биржа

За полчаса до полудня на бирже в Москве средневзвешенный курс доллара снизился на 13 копеек до 70,8623 RUB/USD.

Аналогичный курс евро упал на 14 копеек до 82,50 RUB/EUR.
Источник: select.by
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