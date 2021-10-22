А в среду 20-го на валютных торгах БВФБ был пик по 3-хвалютной корзине Нацбанка и по «евро-долларовой» корзине, но к доллару было небольшое ослабление, а по евро не было нового пикового курса: BYN-рубль начал, было, притормаживать своё укрепление.

Опосредованным фактором такого «торможения» укрепления BYN-рубля было хоть и небольшое, но, как оказалось, чувствительное для российского рубля снижение нефтяных цен в первой половине дня: российская валюта 20-го немного к доллару ослабела.





Российский рубль имеет наибольшее, а иногда и определяющее влияние на белорусский рубль: с небольшим падением к доллару R-рубля, чуть-чуть ослаб к доллару и BYN-рубль.

Однако во второй половине 20-ого нефть стала быстро дорожать, и уже рано утром 21 октября достигла нового 3-хлетнего максимума – $86/бар.

А это означает снова укрепление российского рубля, а с ним – и позыв к укреплению рубля белорусского. Однако российский рубль укрепился 21 числа не так сильно, как ожидалось (нефть с утра снова немного подешевела).





Зато укрепился белорусский рубль. Причём ко всем основным иностранным валютам.

Вот уже несколько дней «налоговой недели» белорусский рубль обновляет максимумы со времен июльско-августовской девальвации прошлого года – на пару с российским рублём, который в последнее время заметно «потяжелел» на 3-летних рекордах нефтяных цен.

И накануне – не стало исключением: BYN-рубль сегодня, 21 октября, на валютных торгах БВФБ поднялся до очередного пикового значения за почти что уже 15 месяцев.

По итогам валютных торгов 21 октября в Беларуси:





доллар США – упал до 2,4362 BYN/$, нового 15-месячного минимума

евро – упал до 2,8343 BYN/€, нового 15-месячного минимума

российский рубль – опустился до 3,4309 BYN/100RUR





валютная корзина Нацбанка – подешевела до 0,29821 BYN, 14-месячного минимума

евро-долларовая корзина – подешевела, в результате: белорусский рубль укрепился к главным мировым валютам до своего очередного 15-месячного максимума.





А с начала октября падение курсов – такое: за 21 день месяца

доллар – подешевел на 3,08%, а это означает -53,5% годовых

евро – подешевел на 2,95%, что соответствует -51,2% годовых

российский рубль – подешевел на 0,90%, это – -15,7% годовых

валютная корзина – подешевела на 1,97%, или -36,0% годовых.





Доллар США в четверг 21 октября, на валютных торгах БВФБ упал к белорусскому рублю на всего-то 0,19 копеек. Но новый курс – 2,4362 BYN/$ – стал минимальным с 29 июля 2020-го – августовская девальвация к доллару, таким образом, полностью компенсирована.

Доллар теперь в Беларуси на 5,53% дешевле, чем в начале 2021 года: падение за 294 дня – 6,87% годовых, что больше самой высокой %-ставки на срочных долларовых депозитах.





Сам же доллар США немного ослаб в мире за последние несколько дней: индекс доллара USDX 21 октября составил 93,6 пунктов – отдалившись от годичного максимума, что был 15 октября (94,5 пунктов).





Евро 21 октября ослабел к белорусскому рублю вообще всего лишь на 0,05 копейки, и, тем не менее, сегодняшний курс – 2,8343 BYN/€ – минимальный с 28 июля 2020 года: и к евро BYN-рубль также полностью компенсировал августовскую прошлогоднюю девальвацию.

С начала 2021 года падение евро в Беларуси больше, чем доллара: европейская валюта в Беларуси стоит на 10,5% меньше, чем в начале года (падение за 294 дня – 13,1% годовых).





Ну а сам евро к доллару сейчас – 1,1640 €/$. Хотя не так давно, 6 октября, евро ослабевал к доллару до 1,1542 €/$ – впервые за 14,5 месяцев так сильно.





Итак, 21 октября доллар и евро в Беларуси подешевели почти до 15-месячного минимума.





Поэтому по «евро-долларовой» корзине, исключающей взаимное влияние этих основных мировых валют, где доллара США и евро 50:50, белорусский рубль 21 октября оказался на очередной высшей за 15 месяцев точке.

Полностью компенсировав падение к этим мировым валютам в девальвацию августа 2020-го: по евро-доллару белорусский рубль – на уровне конца июля того года.

Стратегическое укрепление BYN-рубля началось сразу после достижения 7 апреля 2021-го рекордной стоимости евро-долларовой корзины – исторического минимума BYN-рубля.





Нефть накануне, как выше сказано, немного подешевела после достижения 3-летнего максимума $85,8/бар (цена закрытия 20 октября): 21 октября «Brent» припал до $84,8/бар.

Но в целом в последнее время нефть быстро дорожает: за два месяца цена нефти выросла на $20/бар, впервые с 3 октября 2018-го достигнув $86/бар.

Быстрый восстановительный рост цен на нефть начался с ноября 2020-го, и за 12 месяцев нефть подорожала в 2,26 раз. А с начала 2021 года – на 63%.





Благодаря такому росту цен на нефть российский рубль находится сейчас на 15-месячном максимуме.





Официальный курс ЦБРФ на 22-ое – 70,9904 RUR/$ (позавчера был – 70,9604 RUR/$, и это было минимумом с середины июля 2020 года).





Но российский рубль упал сегодня к белорусскому рублю: BYN-рубль 21 октября укрепился к R-рублю – до 3,4309BYN/100R.





Всего с начала года российский рубль подешевел в Беларуси на 1,61% (-2,00% годовых).





В конце прошлой недели стоимость 3-х валютной корзины Нацбанка снизилась до 0,29911 BYN, впервые перейдя через нижнюю границу коридора, что неформально был обозначен год назад, когда 22 октября валютной корзины не было дано опуститься ниже 0,3000 BYN, и определив тем самым нижнюю допустимую точку стоимости корзины.

Три дня назад, 18 октября, валютная корзина стала ещё дешевле, упав до 0,29869 BYN, ещё ниже допустимой некогда границы. Позавчера, во вторник 19-го, ещё ниже – 0,29834 BYN. Вчера было снова падение, хоть и небольшое – до 0,29821 BYN (на 13 базисных пунктов).

И вот – очередное падение – до 0,29799 BYN (на 22 базисных пункта)– это новый минимум за 14 месяцев – с 17 июля 2020-го.





Валютная корзина сейчас стоит уже на 4,64% меньше, чем в начале года (падение за 294 дня – 5,75% годовых).





Валютная корзина Нацбанка дешевеет уже 6 торговых сессий подряд. Но последние 2 дня – вчера и сегодня – падение самое малое за этот период.

Это значит, белорусский рубль подходит к своему пиковому, максимальному значению – период уплаты налогов заканчивается, и это может стать одним из оснований возможного курсового разворота – на удорожание валютной корзины, на ослабление BYN-рубля.

Ну а пока белорусский рубль на налоговой неделе 21 октября достиг наивысшей за время после девальвации прошлого года точки по всем основным параметрам – к доллару, евро и по валютной корзине Нацбанка.

В ближайшее время многое будет зависеть от движения российского рубля, а фактически – от движения цен на нефть.





Кроме того, и сам рост цен на нефть увеличивает валютную выручку Беларуси от экспорта нефтепродуктов, который, несмотря на введённые санкции, продолжается, особенно – в Украину, достигнув рекордных значений.