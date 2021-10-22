Трофим Еременко ответил, что допускает рост биткоина до 100 тыс. долларов к концу года. На этот вопрос Myfin.by криптовалютный эксперт, креаторответил, что допускает рост биткоина до 100 тыс. долларов к концу года.





Средневзвешенный курс самой популярной криптовалюты на 21 октября (14:56) составил $64559,3. Максимальный курс достигал $66994,8. Как сообщал Myfin.by, 15 октября цена биткоина на криптобирже Bitfinex впервые с середины апреля превысила $60 тыс.





Рост биткоина аналитики обуславливают началом торгов 19 октября на бирже в США первого связанного с биткоином биржевого фонда (ETF).





По мнению некоторых экспертов, после того как биткоин преодолел на взлете отметку 60 тыс. долларов, а затем вырос до 66 тыс. долларов, он может вскоре легко дойти до 70 тыс. долларов. Следующий барьер в 80 тыс. долларов первая криптовалюта может преодолеть в ноябре, а к концу года может вырасти и до 100 тыс. долларов.





Другие же аналитики считают, что биткоин зафиксируется на 70 тыс. долларов и пока что не пойдет выше.





– Какой сценарий по курсу биткоина предполагаете вы на ближайшее время и в конце этого года?





– Думаю, у биткоина будет краткий откат до 60-55 тысяч долларов, потом рост до 70-100 тысяч долларов до конца года, – сказал эксперт.





Ранее криптоэксперт в комментарии Myfin.by прогнозировал, что с постепенным ростом биткоин должен достичь стоимости 65-75 тысяч долларов США к концу ноября, если не будет негативного государственного регулирования сферы на крупных рынках.





Трофим Еременко также отмечал как наиболее интересные и серьезные альткоины, Ethereum, Litecoin, TRON, EOS, которые, по его мнению, уже имеют популярность в обществе и их ценность очевидна участникам рынка. Эксперт полагает, что в 2022 году будут запущены криптовалюты нового поколения, за которыми будут стоять крупные инфраструктурные проекты.