Проценты по вкладам на срок свыше года также увеличиваются, но не столь быстро. Средняя ставка по таким депозитам в белорусских банках в сентябре увеличилась до 4,71% годовых с 4,37% в августе. Это больше, чем в июне, немногим менее чем в 2 раза.





Больше всего в сентябре увеличились проценты по вкладам в долларах. По новым депозитам на срок до 1 года средняя ставка поднялась до 3,13% годовых с 2,75% в августе. Аналогичная ставка по вкладам на срок выше года увеличилась до 4,59% с 4,13%.





Вклады в евро приносят меньшую доходность, хотя проценты по ним также растут. В частности, по новым краткосрочным депозитам в сентябре средняя ставка по новым вкладам выросла до 2,58% с 2,31%. По долгосрочным вкладам ставка поднялась всего до 3,4% с 3,31%. Разница с процентами по долларовым депозитам весьма существенная.





Еще больше различие с доходностью вкладов в российских рублях, но это не удивительно, ведь Банк России поддерживает ключевую ставку на высоком уровне (сейчас 6,75% годовых) и продолжает ее увеличивать.





В сентябре средняя ставка по новым краткосрочным вкладам физических лиц в российских рублях в банках РБ выросла до 5,95% годовых с 5,5% в августе. А по долгосрочным депозитам ставка поднялась до 9,63% с 9,45%.





Столь значительное увеличение процентов по валютным вкладам вызвано желанием банков остановить отток валюты. В июне Нацбанк отменил свои ограничения в отношении процентов, и они начали расти.





Что касается юридических лиц, то оттока их валютных средств из банков не наблюдалось, поэтому и увеличение процентов для них оказалось довольно умеренным. Правда, тут ситуация неопределенная.





Средняя ставка по новым валютным вкладам предприятий на срок до 1 года в сентябре выросла весьма значительным: до 2,75% с 2,23% в августе. Однако аналогичная ставка по депозитам на срок свыше года сократилась до 3,13% с 4,07%.





В соответствие с ростом процентов по депозитам поднимается и стоимость кредитов. Средняя ставка по новым вкладам в иностранной валюте на срок до 1 года в сентябре поднялась до 7,46% годовых с 7,15% в августе. По вкладам на срок свыше года данные показатели составили 7,35% и 7,27% соответственно.





На рынке рублевых депозитов сложилась совсем другая ситуация. В начале года наблюдался значительный отток рублевых средств населения из банков, в связи с чем они повысили проценты по краткосрочным рублевым депозитам, не трогая долгосрочные.





Кризис ликвидности прошел, но возникли проблемы с инфляцией, более того, начались санкции, и стало ясно, что политический кризис - это надолго. Поэтому ставки по краткосрочным депозитам населения в настоящее время снижаются, а по долгосрочным — растут.





В частности, средняя ставка по новым депозитам на срок до 1 года в сентябре снизилась до 17,47% годовых с 17,5% в августе. А по вкладам на срок свыше года ставка поднялась до 17,34% с 16,51%.





При этом проценты по рублевым кредитам населению пошли вниз. А именно, средняя ставка по долгосрочным кредитам опустилась до 11,99% с 12,2%, а по краткосрочным — до 9,48% с 9,51%.





Долгосрочные рублевые кредиты для предприятий также подешевели: до 12,32% с 12,65%. Однако по краткосрочным кредитам ставка выросла до 13,64% с 13,57%. А проценты по рублевым депозитам предприятий рухнули. По краткосрочным с 10,82% до 9,87%, а по долгосрочным — с 14,16% до 13,8%.





Предприятия копили деньги на уплату налогов в октябре, что привело к избытку рублей.