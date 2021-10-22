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Украина отказывается от российского рубля

Противостояние Украины и России вышло на новый уровень

Национальный банк Украины опубликовал документ в котором запрещается принятие валюты "страны-оккупанта", соответственно теперь ни один украинский банк не сможет принимать российские рубли для зачисления на вклады, сообщает infobank.by
 
Но зная украинцев мы не удивимся, если вообще возникнут трудности с обменом российских рублей на территории Украины. Скорее всего российский рубль нельзя будет использовать не только для зачисления на вклады, возможно будут проблемы и с обменом.

И курс обмена скорее всего сильно поменяется. Поэтому если вы собрались ехать в Украину, то лучше иметь наличные доллары или евро.

Что касается российских рублей на карточках, то пока еще никаких ограничений на расчеты карточками в российских рублях - не было.

Как видно из Постановления, действовать оно начинает с 21 ноября 2021 года.
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