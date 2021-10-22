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Чарт стран по стоимости бензина: на каком месте Беларусь

По данным портала GlobalPetrolPrices, Беларусь сегодня находится на 36-м месте по стоимости бензина АИ-95 со средней ценой $0,855 за литр. Всего полтора года назад он стоил $0,74.


На среднюю зарплату в сентябре 2021 года в Беларуси можно купить 686,7 литра бензина АИ-95, тогда как в Казахстане — 1305 литров, в России — 846, в Азербайджане — 722,6, в Узбекистане — 337, в Кыргызстане — 306.

Из постсоветских стран самый дешевый бензин в Туркменистане ($0,437 за литр). Цены регулирует государство, и какое-то время они были самыми низкими в мире после Венесуэлы. На 10-м месте — Казахстан ($0,463 за литр), на 18-м — Азербайджан ($0,588), на 25-м — Россия ($0,705). В Беларуси на 18 октября бензин был всего на 0,2 цента дешевле, чем в Турции.

В первой десятке государств с самым дешевым бензином — нефтедобывающие страны с большими запасами качественной легкой нефти. Там ее легко добывать, и себестоимость нефтепродуктов тоже низкая. На первом месте — Венесуэла ($0,04 за литр).

Далее следуют Иран и ряд арабских и африканских стран, которые поддерживают низкие цены на бензин благодаря наличию качественной нефти, добыча которой обходится дешево, а мировые цены сейчас достаточно высоки. Самый дорогой бензин в Гонконге ($2,622 за литр), Нидерландах ($2,249 ) и Норвегии ($2,22)
officelife.media
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