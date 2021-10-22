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Из-за Муковозчика? Перестановки в руководстве БНБ-Банка

Ранее автор колонки в «СБ» пожаловался, что больше не может снять деньги из-за санкций ЕС и потребовал снять руководителей.


БНБ-Банк сообщил, что внес изменения в состав руководства. Так, гендиректор Лаша Акубардия перешел на позицию заместителя. Исполняющим обязанности гендиректора назначен Юрий Галков, который до этого был на позиции заместителя руководителя банка.

Новость могла остаться незамеченной, если бы на нее не обратили внимание госСМИ и провластные телеграм-каналы обратили внимание на перестановки в БНБ-Банке. «Смотрите, какая интересная новость!» — написали в одном из провластных телеграм-каналов.

В телеграм-канале Агентства телевизионных новостей так прокомментировали банковскую новость: «Это просто факт. Но что-то приятное в этом есть».
UDF.by
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