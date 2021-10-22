+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Гейтс первые за 30 лет не в топе богатейших людей Америки

Журнал Forbes составил традиционный рейтинг самых богатых и, похоже, сам испугался: Билл Гейтс больше не один из двух богатейших людей Америки.

     
С 1991 года он занимал либо первую, либо вторую строчку. И проблема не в том, что Гейтс обеднел (его состояние увеличилось за год на $23 млрд, до $134 млрд), а в том, что некоторые слишком быстро богатеют. В частности, основатель Amazon Джефф Безос, глава Tesla Илон Маск и гендиректор Facebook Марк Цукерберг. В результате соучредитель Microsoft прозябает на четвертом месте.

Есть еще одна досадная причина, почему Гейтс скатился. Часть его капитала — не менее $5,6 млрд акций — перешла к бывшей жене Мелинде Френч Гейтс после того, как они объявили о разводе в мае, отмечает Forbes. Если бы брак и состояние остались нетронутыми, Гейтс занял хотя бы 3-е место, выдавив оттуда Цукерберга.

Почти четверть состояния Гейтса — это его доля в Microsoft (1,3%, или $31 млрд). Остальная часть богатств приходится на его инвестиционную компанию Cascade Investment LLC, а также на другие активы (например, поместье за $143 млн). Через Cascade Гейтс владеет контрольным пакетом акций Four Seasons Hotels, 14% автосалона AutoNation, акциями компании по утилизации отходов Republic Services, производителя тракторов Deere & Co., Canadian National Railway и многим другим.

Впервые Гейтс появился в Forbes в 1986 году. Ему принадлежало 45% акций Microsoft, а состояние составляло жалкие $315 млн. В следующем году стремительный рост акций Microsoft сделал Гейтса самым молодым миллиардером в мире — в 31 год у него было $1,25 млрд.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]