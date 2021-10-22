С 1991 года он занимал либо первую, либо вторую строчку. И проблема не в том, что Гейтс обеднел (его состояние увеличилось за год на $23 млрд, до $134 млрд), а в том, что некоторые слишком быстро богатеют. В частности, основатель Amazon Джефф Безос, глава Tesla Илон Маск и гендиректор Facebook Марк Цукерберг. В результате соучредитель Microsoft прозябает на четвертом месте.





Есть еще одна досадная причина, почему Гейтс скатился. Часть его капитала — не менее $5,6 млрд акций — перешла к бывшей жене Мелинде Френч Гейтс после того, как они объявили о разводе в мае, отмечает Forbes. Если бы брак и состояние остались нетронутыми, Гейтс занял хотя бы 3-е место, выдавив оттуда Цукерберга.





Почти четверть состояния Гейтса — это его доля в Microsoft (1,3%, или $31 млрд). Остальная часть богатств приходится на его инвестиционную компанию Cascade Investment LLC, а также на другие активы (например, поместье за $143 млн). Через Cascade Гейтс владеет контрольным пакетом акций Four Seasons Hotels, 14% автосалона AutoNation, акциями компании по утилизации отходов Republic Services, производителя тракторов Deere & Co., Canadian National Railway и многим другим.





Впервые Гейтс появился в Forbes в 1986 году. Ему принадлежало 45% акций Microsoft, а состояние составляло жалкие $315 млн. В следующем году стремительный рост акций Microsoft сделал Гейтса самым молодым миллиардером в мире — в 31 год у него было $1,25 млрд.