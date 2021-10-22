По инерции? Олексины переименовали свою инвестиционную компанию

Как стало известно «Ежедневнику», изменения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Министерства юстиции были внесены в середине сентября этого года: «Энерго-Оил-Инвест» с этого времени называется «Грантло».





«Энерго-Оил-Инвест» свою историю ведет с 2014 года, в котором была выделена из основного бизнеса Олексиных «Энерго-Оил». Главным видом ее деятельности является предоставление кредита, фактически – инвестирование в новые коммерческие проекты.





В частности, именно через «Энерго-Оил-Инвест» Алексей и Инна Олексины до декабря 2020 года контролировали 24,99% долю в IT-компании «Синезис». В этом месяце в связи с введением в отношении «Синезиса» санкций со стороны Евросоюза «Энерго-Оил-Инвест» вышла из ее капитала. Также произошли изменения и в капитале самой «Энерго-Оил-Инвест» и в еще нескольких других семейных бизнесах - Олексины-старшие переписали свои доли на сыновей Виталия и Дмитрия. В настоящее время Виталию и Дмитрию Олексиным принадлежит по 50% в «Грантло».





Внесение изменений в ЕГРЮЛ, однако, не помогло одной из самых влиятельных семей Беларуси. Летом 2021 года ее глава Алексей Олексин, занимающий в рейтинге «Ежедневника» вторую строчку, попал под персональные санкции США. Американские власти включили в «черный список» также несколько компаний (как юридически контролируемых, так и уже не контролируемых на тот момент им), среди которых «Энерго-Оил», «Белнефтегаз», «Бремино групп» и «Интер Тобакко».





В целом конец 2020-го и прошедшие месяцы 2021-го год стали богатыми на изменения названий и регистрационную активность со стороны белорусского бизнеса.





Особенно в этом преуспел основной владелец упоминавшейся выше компании «Синезис» Александр Шатров, переименовав «Синезис Стигма» в «Стигма Софт», «Синезис Скай» - в «Скай Ноулимит», «Синезис спорт» - в «Атлас Акме», а «Синезис Лото» - в «Ридотто».





Совместное предприятие «ЛЛК-Нафтан», созданное российским «Лукойлом» и с лета этого года находящимся под американскими санкциями белорусским «Нафтаном», стало компанией «ЭддиТек».





Переименованию и реорганизации подверглись оружейная компания «Белспецвнештехники» «БСВТ-новые технологии», ставшая открытым акционерным обществом «Кидма тек», а также крупнейший частный производитель яиц «БелЯрШпехт». Теперь компания из Гродненской области называется «Эко яйца АВС». Также новое название получил «БПС-Сбербанк» - он стал «Сбер Банком».



