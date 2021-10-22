Такие выводы содержатся в исследовании американской аналитической компании AidData.





Как выяснили исследователи, Китай в рамках проекта «Один пояс – один путь», который стартовал в 2013 году, изменил свою стратегию зарубежного кредитования. Финансирование стало выделяться преимущественно странам с низким уровнем кредитоспособности и высоким уровнем коррупции по международным рейтингам. Кредитование таких стран считается в международной практике рискованным, пишет thinktanks.by





В рамках программы «Один пояс – один путь» Китай предпочитал выделять финансирование не напрямую правительству, а коммерческим (государственным или частным) структурам. При этом при подписании соглашения китайская сторона требовала либо прямых, либо косвенных гарантий правительства по возврату долга.





Такой долг не всегда отражался в государственных балансах. Его не учитывали рейтинговые агентства. Тем не менее, по факту он увеличивал риск долгового кризиса в государствах с низким и средним уровнем дохода.









Беларусь была важным игроком программы «Один пояс – один путь» в период с 2013 по 2017 годы, который охватывает исследование.





Наша страна входит в топ-10 стран по количеству проектов и по размеру инвестиций в них. У нас исследователи насчитали 35 проектов в стадии реализации, на которые Китай направил 6,1 миллиардов долларов.





Однако по общему объему кредитов, полученных от Китая, мы занимаем скромное место. Если Беларусь всего взяла взаймы 6,73 млрд долларов, то Россия, например, 151,8 млрд, Венесуэла – 81,9 млрд.





Участие в программе «Один пояс – один путь» сильно отразилось на долговом бремени стран-участниц, подчеркивают эксперты AidData. Они насчитали 38 стран, чей уровень суверенного долга перед Китаем превышает 10% ВВП. В число этих стран входит и Беларусь.





По данным исследования, за весь период сотрудничества долг Беларуси перед Китаем составил 7,5 млрд долларов, то есть 14% от ВВП. Есть у Беларуси и «скрытый» долг, который не учитывается в размере суверенного долга – это 481 млн долларов, или 1% ВВП.





Однако AidData будет перепроверять данные по Беларуси и нескольким другим странам в следующем выпуске своего исследования, так как размер суверенного долга, который они насчитали, оказался ниже, чем его размер по данным Всемирного банка.





Отметим, что согласно Минфину, за девять месяцев 2021 года Беларусь получила 14,9 млн долларов от Экспортно-импортного банка Китая, а выплатила китайским банкам долги в размере 403,1 млн долларов.







