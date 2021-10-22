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Что с ценами на продукты питания в мире? Бьют рекорды

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), мировые цены на продукты питания в августе 2021 года выросли на 33 процента по сравнению с прошлым годом и побили рекорд за 60 лет.

Основной причиной стало увеличение стоимости растительного масла, зерновых культур и мяса.


Скачку цен также поспособствовали экстремальные погодные условия, вызванные глобальным потеплением, — многие страны пережили беспрецедентную засуху. Активное восстановление экономик после пандемии увеличило расходы на грузоперевозки и удобрения и нарушило цепочки поставок. Кроме того, многие страны столкнулись с нехваткой рабочей силы после отмены локдауна. Из-за истощения золотовалютных резервов ряд государств стал импортировать меньше продуктов.

В Европе рекордно выросли цены

Инфляция в еврозоне выросла в сентябре до 3,4% в годовом выражении. Это рекордный показатель со времен мирового финансового кризиса 2008 года, сообщается на сайте европейского статистического агентства Eurostat.

Самые низкие показатели в годовом выражении были зарегистрированы на Мальте (0,7%), в Португалии (1,3%) и Греции (1,9%). Больше всего цены выросли в Эстонии, Литве (по 6,4%) и Польше (5,6%).

В сентябре наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли энергоносители (плюс 1,63 процентных пункта), услуги, неэнергетические промышленные товары, продукты питания, алкоголь и табак.

Рост цен в Германии достиг максимума почти за три десятилетия. Инфляция в главной экономике Европы в сентябре выросла до 4,1%, превысив среднюю оценку экономистов. Основная причина роста цен заключается в энергетическом кризисе. Стоимость электроэнергии в Европе достигла исторических максимумов.
lenta.ru
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