Второй месяц подряд белорусы принесли в обменники больше $1 млрд и третий месяц продают больше валюты, чем покупают.





Покупка и продажа иностранной валюты физлицами / Кошт Урада





Еврорадио поговорило с экспертом и узнало, почему люди и дальше будут сдавать валюту и как это отражается на золотовалютных резервах.

Люди продолжат беднеть

Белорусы достали валютные заначки, потому что начали беднеть и теперь пытаются поддержать уровень жизни, к которому привыкли, рассказывает экономист, руководитель проекта “Кошт Урада” Владимир Ковалкин. Так происходит по нескольким причинам.





— Первая — это возросшая инфляция до 10,2% годовых. Это официальные данные, а реальные данные будут выше, потому что у нас часть цен административно регулируется. В связи с этим мониторинг цен происходит в том числе по регулируемым. А предприятия ведут себя хитро: ухудшают качество, изменяют упаковку. И тот же товар начинают продавать дороже. То есть, скорее всего, инфляция выше, — отмечает эксперт.





Вторая причина — не растут реальные доходы.





— Соответственно, чтобы сохранить тот уровень жизни и потребления, который был раньше, людям приходится залазить в сбережения и сдавать валюту.





Для Нацбанка момент сложился удачный. Ведь валюту, которую сдают люди, он может купить и положить в золотовалютные резервы. Причём потратить не слишком много рублей, ведь курс белорусского рубля укрепляется с начала года.





Так, в сентябре Нацбанк выплатил внешних и внутренних долгов на $240 млн, а ЗВР снизились только на $36,8 млн.





Золотовалютные резервы по месяцам в 2021 году / Кошт Урада

— Укрепление рубля связано не только с тем, что люди достали заначки. В октябре платятся квартальные налоги. И многие предприятия держат резервы в твёрдой валюте. Когда нужно платить налоги, они эту валюту продают, покупают рубли и платят налоги.





По мнению эксперта, люди продолжат беднеть и продавать больше валюты, чем покупать. Тем более пока для этого есть возможности, ведь за девять месяцев 2021 года белорусы вынесли из банков валютных вкладов на $770 млн.





Зато предприятия не будут сдавать валюту до января 2022 года, когда снова придёт время платить квартальные налоги.

Запасы пока будут стабильны, но тренд угрожающий

Владимир Ковалкин отмечает, что пока Нацбанк покупает валюту и ЗВР стоят на месте. Дальше размер ЗВР будет зависеть от притока валюты в страну и того, как будут работать санкции.





— У нас началось сильное сокращение рабочих мест. Это означает, что белорусы поедут на заработки за границу. И они будут отправлять валюту своим родственникам в Беларусь. Поэтому вполне возможно, что за счёт этого какой-то приток валюты будет и физические лица и дальше будут сдавать валюту.





Зато предприятия вряд ли смогут зарабатывать и сдавать валюту, как раньше.





— Если смотреть общий тренд, то он угрожающий. Потому что санкции должны сработать, экспорт должен упасть и проблемы должны быть. Но как эти санкции сработают, насколько быстро это произойдёт, говорить сложно. Потому что ситуация очень динамичная.





Тем более у нас власти каждую неделю совершают какие-то неординарные необдуманные поступки, которые могут перевернуть ситуацию с ног на голову. Поэтому давать прогноз больше, чем на пару месяцев, может только гадалка. Но в краткосрочном периоде ситуация с резервами сохранится, — резюмирует Владимир Ковалкин.