Агентство Bloomberg сообщает , что Бельгия пытается смягчить санкции Европейского Союза в отношении калийной промышленности Беларуси. Дипломаты в Брюсселе написали другим государствам–членам ЕС письмо с просьбой ослабить ограничения против «Беларуськалия».





Свою позицию лоббисты обосновывают трудностями, пишет Thinktanks.by, с которыми сталкиваются компании-партнеры в ЕС.





Бельгийские дипломаты предлагают ЕС разрешить поставку калийных удобрений с большим содержанием калия. По их мнению, если европейские компании будут вынуждены закупать калийные удобрения из других источников, это приведет к росту цен и снижению качества удобрений.





По информации Bloomberg, более чем одно государство-член ЕС поддерживает просьбу об изменении содержания калия в белорусских удобрениях.





Отметим, что данное сообщение появилось на фоне активных обсуждений очередного пакета санкций против Беларуси.





Белорусский историк Александр Фридман считает, что эта публикация не случайно появилась в Bloomberg именно сейчас. Она - "элегантный и спланированный удар" по европейскому лобби официального Минска





По мнению эксперта, данную информацию вряд ли передали агентству сами лоббисты: они не заинтересованы в публичности, тем более сейчас. «Не сомневаюсь, что конфиденциальная информация поступила агентству именно от сторонников серьезных санкций», - отметил эксперт.





"Уже который день европейские политики соревнуются в критике действий Лукашенко и призывают к жестким мерам. В такой ситуации информация о бельгийских лоббистах, которую подхватили белорусские и российские пропагандисты, выставляет Брюссель в весьма неприглядном свете. Она бросает тень и на главу Европейского совета, бывшего премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, который последовательно поддерживал санкции против официального Минска».





"Аналогичный прием был использован в июне против Австрии. Тогда на месте Bloomberg был журнал Politico. В итоге был принят очередной пакет санкций, а Вена его поддержала», - отметил историк.





«Внешнеполитическое ведомство Бельгии пока хранит молчание, но ему скорее всего придется откреститься от лоббистов и пойти по австрийскому пути», - считает Александр Фридман.