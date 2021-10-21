



В прошлом году скромная Беларусь экспортировала 4,8 миллиона тонн молочной продукции и заняла по этому показателю четвертое место в мире, пропустив вперед только ЕС, Новую Зеландию и Соединенные Штаты.





Сейчас в республике молочную отрасль представляют 35 предприятий, которые в 2020 году переработали 7,8 миллиона тонн сырья. С белорусской молочкой знакомы в 58 странах, но главным и премиальным рынком остается все равно Россия. С какими вызовами столкнутся отечественные производители молока в ближайшее время, разбирался корреспондент Sputnik.





Общий рынок и конкуренция

В последние годы Беларусь стабильно поставляет на российский рынок молочную продукцию на сумму, эквивалентную 2 миллиардам долларов. В текущем году белорусские молочники нарастили не только производство, но и экспорт – и это все несмотря на непростые внешнеэкономические условия.





"За 8 месяцев текущего года мы получили 1,7 миллиарда долларов валютной выручки. На российский рынок мы увеличили объем поставок на 1,6%. Выросли поставки в азиатский регион, в Китай выросли поставки на 86%", – рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексе Богданов.





При этом, по его оценкам, белорусская молочк принесет в этом году на 100 миллионов долларов больше, чем в 2020-м. Экспортная выручка от поставок молочной продукции должна выйти на уровень в 2,5 миллиарда дол� ров.





По его словам, Россия остается основным потребителем белорусской молочной продукции. В этом году на ее долю пришлось более 80% от всех экспортных поставок белорусского "белого золота".





"Доля российского рынка во внешних поставках ежегодно снижается, потому что мы диверсифицируем наш экспорт. Да и Российская Федерация серьезно развивает собственный молочный бизнес. Мы это видим и понимаем", – констатировал замминистра.





Алексей Богданов особо отметил, что белорусские производители молочной продукции никогда не демпинговали ни на одном рынке. В противном случае против республики могли бы начать антидемпинговое расследование. Такие инструменты есть и в рамках ЕАЭС.





При этом он заверил, что белорусские молочники работают от цены, которую дает конъюнктура рынка. Это полностью рыночные отношения, где нет места никакому демпингу.





По его мнению, в будущем белорусские и российские предприятия столкнутся с конкуренцией на рынке сыров. В России реализуются проекты, которые позволят в будущем нарастить выпуск молочной продукции, в том числе, сыров и творога.

"Беларусь – это крупнейший поставщик этой категории товаров на российский рынок. По этому показателю мы также занимаем четвертую строчку в мире. Мы прогнозируем, что с учетом роста производства этой категории товаров в Российской Федерации, конкуренция будет расти", – считает Алексей Богданов.





В настоящее время в России потребление сыра на душу населения в среднем в три раза меньше, чем в Европейском Союзе. В Беларуси уровень потребления также меньше европейского.





"Нам нужно развивать внутренний рынок. Понимать конкуренцию в будущем, вместе кооперироваться и выпускать качественные продукты питания. И вместе с общей продукцией выходить на внешние рынки", – считает замминистра.





Молочники обречены на сотрудничество





Буквально пять лет назад 90% импорта молочной продукции на российский рынок приходилось на белорусских производителей. Сейчас этот показатель уже составляет порядка 75%. Получается, что четверть импорта приходится на другие страны.





"В хорошем смысле мы обречены на сотрудничество и параллельное развитие молочных индустрий. Беларусь ставит перед собой амбициозные задачи по диверсификации экспорта и идет в этом направлении достаточно успешно", – считает гендиректор Национального союза производителей молока России Артем Белов.





При этом он уточнил, что на всем российском рынке молочной продукции на долю белорусских производителей приходится около 12-13% от всего объема потребления.





В текущем году производители двух стран впервые столкнулись с довольно острой конкуренцией на рынке сыров и, по мнению главы "Союзмолоко", это связано с тем, что белорусские молочники изменили продуктовую матрицу.





"Объем производства сухого молока был серьезно сокращен, как сухого цельного, так и обезжиренного. Потоки этой продукции были переориентированы на Азию, прежде всего на Китай. Вместе с тем нарастили объемы производства сыров и сыворотки", – рассказал российский специалист.

Краеугольный рынок двух стран

При этом он уточнил, что если сыворотка идет в Китай, то сыры поставляются в Россию. Прирост поставок белорусских сыров на российский рынок в 2020 году составил около 20%. Аналогичный тренд наблюдается в текущем году и за 9 месяцев рост составил около 22%.





"Это накладывается на то, что в России также растет производство сыров. Последние 6 лет темпы роста рынка составили 26%. Это самый динамично растущий рынок. Сейчас реализуется достаточно большое количество инвестиционных проектов и в ближайшее время, они будут выходить на проектные мощности. Поэтому по сути рынок сыра становится краеугольным в наших взаимоотношениях между Россией и Беларусью. При этом нужно иметь в виду обеспечение доходности производства сырья и переработки, как в России, так и в Беларуси", – обратил внимание Артем Белов.





Причем он предположил, что сыр в торгово-экономических отношениях двух стран будет играть ту же роль, что и сухое цельное, сухое обезжиренное молоко всего пять или семь лет назад.





Сырный диалог

Гендиректор Национального союза производителей молока обратил внимание, что сравнил индикативные цены на сыр в Беларуси для поставок на экспорт с отпускными ценами российских производителей в оптовом звене – разница составила около 35%.





"Эта разница обеспечена несколькими факторами. Первое – нерыночным формированием цены на сырое молоко в Беларуси. Второе – возможностью для белорусских компаний перераспределять доходность в паре сыр плюс сыворотка.





Поставляя сыворотку на экспорт в Китай, а сыры по более конкурентоспособной цене на российский рынок. Эти два фактора влияют на то, что возможна такая разница в цене", – пояснил российский специалист.





По его мнению, именно эти факторы делают белорусскую продукцию очень конкурентной на российском рынке. При этом рынки двух стран в плане потребления не растут, но растет производство сыров.





Артем Белов уверен, что в данной ситуации важно соблюдать баланс интересов, чтобы у бизнеса было понимание, как дальше развиваться. Сейчас сыр является тем продуктом, вокруг которого должен строиться диалог о балансах взаимных поставок.





При этом при текущем уровне потребления сыра в России и Беларуси, который ниже европейского в несколько раз, внутреннему рынку есть куда расти.





Ожесточенная сырная битва

"Важно, чтобы росли доходы населения. Будут расти доходы населения в России и в Беларуси – будет расти потребление сыров. Тогда вопрос конкуренции не будет снят, потому что она всегда будет, но не будет такой ожесточенной битвы. Потому что сыры в паре (сыр плюс сыворотка) – потенциально очень доходный сегмент", – особо отметил российский специалист.





После чего добавил, что "это один из сегментов, который будет очень хорошо расти. Сыворотка – отличный экспортный продукт. Поэтому здесь конкуренция в ближайшие годы будет очень ожесточенной. Хорошо, если определенный накал будет снимать растущее внутреннее потребление".





"В ближайшие три года в России будет введено мощностей на 150 тысяч тонн. Это около 15% от объема потребления сыров, который включает и внутреннее производство, и импорт. Это очень существенный объем. Вероятность того, что у нас за три года вырастет потребление на 15% не очень высока. Поэтому конкуренция будет усиливаться", – резюмировал Артем Белов.















