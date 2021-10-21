Участники дискуссии также высказались о том, какие задачи можно решить с помощью цифровых валют. Национальный банк Беларуси, как уже сообщалось, пишет Myfin.by только начинает изучать вопрос о введении цифрового белорусского рубля.





Не вижу перспектив для белорусского цифрового рубля – взгляд скептика

В начале дискуссии председатель правления БСБ Банка Сергей Дубков, представляя свою точку зрения на перспективы создания цифрового рубля в Беларуси, сказал:





– Я, наверное, буду скептиком. Я не вижу перспектив белорусского цифрового рубля. Не вижу в этом бизнеса. Я могу понять, для чего создавать цифровой рубль в Российской Федерации, цифровой юань в Китае. Это население, территории, экономика. Я не знаю, для чего нужен цифровой белорусский рубль.





Но, по его словам, перспективы использования цифровых валют иных центральных банков есть, хотя действуют они в рамках ограниченных платежей.





– Но надо понимать тогда: либо мы создаем некий квазицифровой рубль сообщества ЕАЭС, либо мы начинаем таким образом подспудно мигрировать в российский рубль, – отметил Сергей Дубков.





– Мне кажется, что обсуждая вопрос цифрового рубля, токена, мы таким образом пытаемся уйти от более главного вопроса: это криптоактивы. Мы поступаем как маленькие дети – закрываем глаза и говорим: а их нет, зато у нас есть другое, – добавил эксперт.





Вместе с тем, в ходе обсуждения этого вопроса, прозвучали и мнения о том, что цифровой белорусский рубль нужен, потому что он более эффективен, чем бумажные деньги, или безналичные. Введение цифрового рубля поможет снижать издержки страны на поддержку финансовой системы в должном состоянии. Для входа в цифровой рубль должно быть наличие технологий, и они уже есть, отмечали эксперты. Цифровой рубль будет эффективен в Беларуси. И в других странах национальные цифровые валюты тоже появятся.





Цифровой рубль нужен Беларуси – мнение оптимиста

Заместитель начальника управления исследований и стратегического развития Нацбанка Беларуси Михаил Демиденко, отстаивая точку зрения о необходимости цифрового белорусского рубля, в свою очередь отметил, что ему понятна позиция Сергея Дубкова как представителя банковских структур, коммерческих банков.





– Все-таки в этом плане, безусловно, банкам придется немного «подвинуться», – сказал эксперт Нацбанка. – Цифровой рубль это просто новая форма денег, более совершенная, которую позволяют реализовать те технологии, которыми мы сейчас обладаем.





Второй момент. Давайте посмотрим на эволюцию денег. Когда-то банкноты были, можно сказать, распиской коммерческого банка. В какой-то момент функцию печатания банкнот, наличных денег у коммерческих банков забрали. И мы сейчас не сильно переживаем по этому поводу, потому что по факту центральные банки со временем более успешно научились регулировать денежную массу, сохранность денег. Платежные системы, деньги развиваются, эволюционируют и, естественно, что мы имеем очередной виток этого прогресса.





По его словам, вряд ли актуально сегодня говорить о том, что давайте, мол, продолжать ездить на телеге, а не пересаживаться на новый вид транспорта, только потому что телега тоже нормально возит товары. Так, например, те же безналичные деньги более функциональны, чем наличные.





Деньги это универсальный товар, в какой бы форме они ни были. Весь вопрос в удобстве. И цифровые валюты удобнее чем безналичные, потому что они сочетают в себе функции наличных и безналичных денег, считает эксперт.





– Все-таки почему нужна цифровая валюта не только Китаю и России? Да, китайский рынок и российский – это большие рынки. И там национальные цифровые валюты ориентированы в первую очередь на обслуживание внутреннего рынка и это нормально, когда у вас большая экономика, - продолжил Михаил Демиденко.





Он отметил, что недавно Международный валютный фонд выпустил рабочий документ, в котором призывает ускорить решение вопросов, связанных с изучением внедрения цифровых валют. В МВФ считают, что это позволит получить более стабильную ситуацию в целом в финансовом мире, в международных платежных системах. В настоящий момент можно говорить о том, что платежные системы в мире все-таки централизованы, есть несколько серьезных монополистов на этом рынке. И можно намного улучшить архитектуру платежных систем благодаря внедрению цифровых валют.





И еще на третий момент обратил внимание эксперт: все-таки цифровой рубль это обязательство центрального банка, это не валюта на счетах коммерческих банков. По его словам, если представить, например, возможность очередного финансового кризиса, когда рушатся банки, то в этой ситуации у клиентов к своим деньгам, счетам в этих коммерческих банках доступ ограничен, а центральный банк, по определению, обанкротиться не может.





– Поэтому в общем-то по многим направлениям мы получаем массу преимуществ, – полагает Михаил Демиденко. – И давайте не будем забывать, что эта тема последние годы начала очень активно развиваться и педалироваться центральными банками. И 86% центральных банков на той или иной стадии занимаются вопросами цифровых валют.





Каждая страна может иметь свою цифровую валюту

Эксперт также считает, что никакой мировой цифровой валюты не будет.





– В том-то и преимущество, что современные технологии как раз позволяют иметь каждой стране свою цифровую валюту. Друг с другом они будут связаны через отношения центральных банков между собой, – отметил Михаил Демиденко. – Тут открываются новые перспективы. И говорить о том, что если мы вводим цифровой белорусский рубль, то это будет означать, что мы «прислоняемся» к российскому рублю и это по факту будет квазироссийский цифровой рубль, или там квазиюань, либо еще какая-нибудь квазицифровая валюта, – это неправильно. Именно в том и преимущество, что современные платежные системы и технологии позволяют каждой стране иметь свою цифровую валюту и в общем-то успешно ею пользоваться.





Как сообщал Myfin.by, Национальный банк пока изучает вопрос о том, будет ли введен в Беларуси цифровой белорусский рубль и еще не принял решения. Ведет свои исследования в отношении цифровой валюты и Банк России.







