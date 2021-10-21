



Как пишут Autonews, на данный момент в Чехии находится три предприятия Skoda. Теперь на них осталась рабочей лишь одна производственная линия, которая необходима для того, чтобы дособрать 10.000 автомобилей, которые уже заказаны клиентами.





Аналитики опасаются, что такой простой может привести к серьезному дефициту машин чешской марки у дилеров. Как следствие, клиенты будут ожидать заказанные автомобили долгое время. Также цены на машины могут серьезно повыситься. Издание ссылается на Autoevolution, которое предупреждает, что остановка производства также окажет негативный эффект на экономику страны. На данный момент на заводах Skoda в Чехии трудятся около 180.000 рабочих.





Добавим, что дефицит микрочипов влияет на работу многих автопроизводителей: Volkswagen в России снизил объемы производства, АвтоВАЗ периодически останавливает конвейеры на несколько дней, а Opel вынужден поставить на паузу один из заводов как минимум до начала 2022 года.