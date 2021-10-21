







Обычно руководители центробанков и просто представители финансового сектора отвечают на вопросы о криптовалютах и их перспективах очень уклончиво и обтекаемо: во-первых, для них существование криптовалют в любом случае является вызовом, во-вторых, криптофинансы так или иначе конкурируют с традиционными. На прошлой неделе это правило оказалось нарушено заместителем управляющего Банка Англии: он назвал криптовалюты «угрозой», требующей «срочных действий» для регулирования.





Как сообщает Bloomberg, заявление заместителя управляющего Банка Англии Джона Канлиффа «знаменует собой сдвиг для Банка Англии, который вместе с другими банковскими регуляторами отмахнулся от цифровых валют как активов без внутренней стоимости, которая может упасть до нуля». В этом, кстати, Канлифф и усматривает угрозу «крипты» для всего финансового сектора. Вместе с тем он признает, что криптовалюты и DeFi — технологии, генерирующие «привлекательные для большого числа инвесторов» услуги.





Справка Office Life

По данным исследования, проведенного Управлением по финансовому поведению, в Великобритании около 2,3 млн взрослых граждан владеют криптоактивами.





Казалось бы, о чем беспокоиться, если криптовалюты пока занимают довольно незначительную долю финансового рынка и обслуживают финансовые потребности сравнительно небольшого количества людей и компаний? Все дело в том, что они шаг за шагом интегрируются в традиционный финансовый сектор, тем самым разрушая его изнутри. Проблема не в доле рынка, а в принципиально свободном, фактически никем не регулируемом характере оборота криптовалют. По оценке Канлиффа, рынок криптовалют в 2 раза превышает размер субстандартного (находящегося у лиц с плохой кредитной историей. — Прим. ред.) долга в США накануне финансового кризиса 2008 года и представляет собой угрозу, если его срочно не урегулировать.





Справка Office Life

По оценке Банка Англии, криптоактивы сейчас суммарно стоят $2,3 трлн, что примерно на 200% больше, чем в начале 2021 года. Общий объем мировой финансовой системы при этом оценивается в $250 трлн. Объем рынка субстандартной недвижимости в 2008 году составлял $1,2 трлн.





«Вам не нужно занимать значительную долю финансового сектора, чтобы вызвать проблемы с финансовой стабильностью... Когда что-то в финансовой системе растет очень быстро и растет в основном в нерегулируемом пространстве, органы финансовой стабильности должны взяться за дело и обратить на это внимание», — заявил Канлифф. У нас в таких случаях обычно говорят либо о «компетентных органах», либо об анонимном «госрегуляторе».





КТО КОГО «ЗАРАЗИТ»?





Нужно отдать должное замглавы Банка Англии: его тезисы о криптовалютах не были голословной риторикой. В частности, Канлифф описал контуры внедрения криптовалют в традиционную финансовую систему. Во-первых, сегодня крупные банки продвигают услуги по хранению цифровой валюты и предлагают активы некоторым своим клиентам, специализирующимся на управлении ими. Во-вторых, по меньшей мере от 150 до 200 специализированных крипто-хедж-фондов передают активы в управление, и традиционные фонды проявляют все больший интерес к этой сфере. В-третьих, ведущие платежные системы изучают, что нужно сделать, чтобы создать для потребителей возможность расчета в стейблкоинах, привязанных к материальным активам.





Джон Канлифф. Фото: Bloomberg





Как считает Канлифф, все эти точки соприкосновения традиционных финансов и криптофинансов мало-помалу начинают интегрировать криптоактивы в финансовую систему. По мере возрастания роли, исполняемой криптоактивами в мировой экономике, количество подобных областей соприкосновения возрастает — и «крипта» оказывается способной «заразить» другие рынки в условиях кризиса, если последний случится. Интересно, что обратный сценарий — традиционные финансовые услуги «заражают» своими рисками DeFi — обычно не рассматривается.





«Регистрация и передача права собственности на активы являются основой роли финансовой системы в сохранении стоимости и в совершении транзакций. Криптотехнология позволяет (хотя и не требует) записывать и передавать данные без участия банков или хранителей, которые исторически выполняли эту функцию», — цитирует Bloomberg дальнейшие рассуждения руководителя Банка Англии. Думается, все дело в последнем тезисе, из которого следует, что в эпоху развитого блокчейна банкиры и банки становятся не нужны.





КТО ОБРУШИТ ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ?

Канлифф сравнил риски, связанные с цифровыми валютами, с крахом доткомов в начале 2000-х годов, когда на мировых фондовых рынках было потеряно $5 трлн. Вряд ли случайно замглавы Банка Англии прибег к этому сравнению: «кризис доткомов» в современном финансовом сленге — синоним сдувшегося пузыря.



Справка Office Life

Кризис доткомов — пятилетний (1995-2001 годы) всплеск спроса на акции технологических компаний. Обвал 10 марта 2001 года стоил Nasdaq $3,6 трлн.





В подтверждение этого тезиса Канлифф подчеркнул: все больше людей рассматривают криптоактивы как альтернативу основным инвестициям, а не как азартную игру, и около половины намерены инвестировать дальше и больше.





А вот этого делать не стоит, следует из слов Канлиффа: по его оценке, «массовый обвал цен на криптоактивы» является «вероятным сценарием». Реализация такого сценария обнажит, насколько такие активы, как биткоин, связаны со всей остальной экономикой. Для тех, кто не помнит «кризиса доткомов», для иллюстрации сгодится и предыдущий финансовый кризис: во время краха субстандартного долга 2008 года «относительно небольшой рынок усилился и отразился на неэффективной финансовой системе, причинив огромный и постоянный экономический ущерб», напомнил замглавы Банка Англии.





Регулирующие органы во многих юрисдикциях начали работу над тем, что следует делать, и им необходимо действовать «безотлагательно», подчеркнул Джон Канлифф. Судя по всему, фактический запрет криптовалют в Китае и многочисленные препятствия к полноценной их легитимации в США все активнее подталкивают крупнейшие центробанки мира к попыткам ограничить оборот коинов, установив над этим стремительно растущим рынком контроль и регулирование. Очередной финансовый кризис, связанный с неизбежным сдуванием пузырей на фондовых рынках, наверняка тоже спишут на криптовалюты.







