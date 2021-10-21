







Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.





Всего было продано 35 млн 171 тыс. 837 акций по цене Br0,18 за 1 акцию (на 80% выше номинала). На продажу выставлялись акции, находившиеся на балансе банка. В результате продажи бумаг Беларусбанк привлек Br6,3 млн ($2,58 млн в эквиваленте по текущему курсу - ИФ).





Продажа акций физлицам проводилась в три этапа - с 18 августа по 10 октября этого года в соответствии со стратегией развития Беларусбанка на 2018-2021 годы и решением собрания акционеров, которое было принято в декабре 2019 года.





Уставный капитал Беларусбанка на 1 октября 2021 года составлял Br3 млрд 711,77 млн ($1,52 млрд в эквиваленте), он поделен на 37 млрд 117 млн 698 тыс. 841 акций номиналом Br0,1.

Беларусбанк действует с 1995 года, на его долю приходится более 40% активов всей банковской системы Белоруссии. Госкомитету по имуществу принадлежат 99,11% акций банка, административно-территориальным единицам - 0,76% акций, юрлицам - 0,02%.





Официальный курс на 21 октября - Br2,4381/$1.







