Беларусбанк продал миноритариям акции на $2,6 млн
Беларусбанк, крупнейший белорусский банк, завершил продажу миноритарного пакета акций акционерам-физлицам и сотрудникам банка, в результате чего совокупная доля акционеров-физлиц в его уставном капитале возросла с 0,02% до 0,11%.
Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.
Всего было продано 35 млн 171 тыс. 837 акций по цене Br0,18 за 1 акцию (на 80% выше номинала). На продажу выставлялись акции, находившиеся на балансе банка. В результате продажи бумаг Беларусбанк привлек Br6,3 млн ($2,58 млн в эквиваленте по текущему курсу - ИФ).
Продажа акций физлицам проводилась в три этапа - с 18 августа по 10 октября этого года в соответствии со стратегией развития Беларусбанка на 2018-2021 годы и решением собрания акционеров, которое было принято в декабре 2019 года.
Уставный капитал Беларусбанка на 1 октября 2021 года составлял Br3 млрд 711,77 млн ($1,52 млрд в эквиваленте), он поделен на 37 млрд 117 млн 698 тыс. 841 акций номиналом Br0,1.
Беларусбанк действует с 1995 года, на его долю приходится более 40% активов всей банковской системы Белоруссии. Госкомитету по имуществу принадлежат 99,11% акций банка, административно-территориальным единицам - 0,76% акций, юрлицам - 0,02%.
Официальный курс на 21 октября - Br2,4381/$1.
19:17 21/10/2021
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