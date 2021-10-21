



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специализированное издание enkorr.





Отмечается, что новый поставщик в сентябре отправил первые 200 тонн новой продукции в адрес компании "Катма Групп", выступающей эксклюзивным поставщиком нефтепродуктов для сети "БРСМ".





"РегионалПетрохим" экспортировал продукт собственного производства - растворитель алкидных красок Petrosol, который на 42,7% состоит из ароматических углеводородов, на 36% - из ацетона и на 10,6% - из бутилового спирта, говорится в данных украинской таможенной службы.





Согласно данным Министерства юстиции Республики Беларусь, компания "РегионалПетрохим" была основана в апреле 2021 года эстонской Petrohim International Carriers, возглавляемой гражданином Беларуси Евгением Боровским. Компания зарегистрирована в городе Чаусы Могилевской области.





В 2021 году Petrohim International Carriers фигурирует как единственный отправитель в адрес "БРСМ" продукции крупнейших белорусских производителей растворителей: компании "Белэнергомашэкспорт" и "Лесохимик" (г. Борисов).





"Со стороны "БРСМ" был сформирован большой заказ на октаноповышающие компоненты бензинов, и Petrohim International Carriers организовала это, подрядив "Белэнергомашэкспорт". Проект оказался настолько успешен, что было создано собственное производство", - сообщил изданию источник в нефтяных кругах Беларуси.





Ранее сообщалось, что в 2021 году в Украину резко возрос импорт растворителей для лакокрасочной промышленности, которые, согласно таможенным документам, являются смесью октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов: МТБЭ, метанола, толуола, ортоксилола, ацетона, бутилового спирта и т.д.





Все перечисленные компоненты по отдельности облагаются акцизным сбором по ставке 213-245 евро/1 тыс. л, тогда как их смесь под видом растворителей ввозится без акциза. Основные объемы импорта приходятся на компании, связанные с кустарным производством и продажей нефтепродуктов.





По данным Консалтинговой группы "А-95", за девять месяцев 2021 года в Украину поступило 96,1 тыс. тонн растворителей, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Крупнейшие получатели: "Катма Груп" ("БРСМ") - 24,9 тыс. т, "Промхим" (мини-НПЗ в Мерефе) – 18,9 тыс. тонн, "ВТГ-Трейдинг" (группа Sun Oil) - 5,7 тыс. тонн.





Прямые потери госбюджета от импорта безакцизных октаноповышающих компонентов под видом растворителей оцениваются в 900 млн грн.