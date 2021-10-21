Под Минском не могут продать авторынок Аверьянова. Очередные торги провалились
Рынок был создан бизнесменом Юрием Аверьяновым, который уже не первый год скрывается за пределами Беларуси из-за уголовного дела.
Фото: ipmtorgi.by
Очередные торги по продаже авторынка ЗАО «Торговый Мир – «Кольцо» в районе деревни Озерцо под Минском провалились, пишет Blizko.by. Не поступило ни одной заявки на участие в аукционе, сообщает OFFICE LIFE.
Стартовая цена авторынка – почти 37,5 млн рублей. Описание лота занимает около 700 страниц. В него входят и здания, и машиноместа, и другое. Также к лоту прилагаются обременения. Некоторые здания переданы в ипотеку Белагропромбанку.
Источник: Елена Моисеева
18:26 21/10/2021
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