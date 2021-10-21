+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Под Минском не могут продать авторынок Аверьянова. Очередные торги провалились

Рынок был создан бизнесменом Юрием Аверьяновым, который уже не первый год скрывается за пределами Беларуси из-за уголовного дела.

Фото: ipmtorgi.by


Очередные торги по продаже авторынка ЗАО «Торговый Мир – «Кольцо» в районе деревни Озерцо под Минском провалились, пишет Blizko.by. Не поступило ни одной заявки на участие в аукционе, сообщает OFFICE LIFE. 

Стартовая цена авторынка –  почти 37,5 млн рублей. Описание лота занимает около 700 страниц. В него входят и здания, и машиноместа, и другое. Также к лоту прилагаются обременения. Некоторые здания переданы в ипотеку Белагропромбанку.

 



 
Источник: Елена Моисеева
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]