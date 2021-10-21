В ходе проверки было выявлено, что цены были завышены более чем на 30 товаров. Сумма завышения составила около 32,7 тысячи рублей.





Кроме этого, при формировании розничных цен на тушку цыпленка бройлера в марте этого года выявлено превышение допустимого уровня изменения цен, установленного Совмином.





Экономический суд Витебской области наложил административные взыскания на юридическое лицо и должностное лицо, ответственное за формирование цен, сообщает пресс-служба МАРТ.