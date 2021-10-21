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МАРТ уличил сеть магазинов "Дионис" в завышении цен

Главное управление МАРТ по Витебской области обнаружило факты превышения предельных торговых надбавок на социально значимые товары в сети магазинов «Дионис» (ООО «Ресттрэйд»).

В ходе проверки было выявлено, что цены были завышены более чем на 30 товаров. Сумма завышения составила около 32,7 тысячи рублей. 

Кроме этого, при формировании розничных цен на тушку цыпленка бройлера в марте этого года выявлено превышение допустимого уровня изменения цен, установленного Совмином.

Экономический суд Витебской области наложил административные взыскания на юридическое лицо и должностное лицо, ответственное за формирование цен, сообщает пресс-служба МАРТ.
Источник: reform.by
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