МАРТ уличил сеть магазинов "Дионис" в завышении цен
Главное управление МАРТ по Витебской области обнаружило факты превышения предельных торговых надбавок на социально значимые товары в сети магазинов «Дионис» (ООО «Ресттрэйд»).
В ходе проверки было выявлено, что цены были завышены более чем на 30 товаров. Сумма завышения составила около 32,7 тысячи рублей.
Кроме этого, при формировании розничных цен на тушку цыпленка бройлера в марте этого года выявлено превышение допустимого уровня изменения цен, установленного Совмином.
Экономический суд Витебской области наложил административные взыскания на юридическое лицо и должностное лицо, ответственное за формирование цен, сообщает пресс-служба МАРТ.
Источник: reform.by
17:46 21/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение