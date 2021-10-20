Старший аналитик фонда «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии газете «Белорусы и рынок» заявил, что для объективной оценки состояния здоровья белорусского рубля нужно ориентироваться на стоимость валютной корзины, а не только на курс доллара.





— С 20 октября прошлого года валютная корзина снизилась на 0,83%, а с начала 2021 года — более чем на 4,5%. Сейчас рубль крепче чем год назад, и заметно крепче, чем в начале года. С начала года наблюдается устойчивая тенденция на укрепление рубля, — отметил он.





Финансовый аналитик не видит странностей в укреплении белорусского рубля.





— С начала года все участники рынка продали на чистой основе более 940 млн долларов. В экспертной среде есть термин «экспортное чудо» или «внешнеэкономическое чудо». Это когда очень сильно улучшилось сальдо торговли товарами и услугами, то есть, сильно растет экспорт, дает эффект рост мировых цен на экспортную продукцию (продовольствие, древесину, нефтепродукты, калийные удобрения). Свой эффект дал и объем экспорта, в страну поступает достаточно много валюты.





Согласен с Иосубом и бывший глава Нацбанка Станислав Богданкевич.





— Пока что экспорт-импорт в этом году сохраняет положительный баланс. Экспорт резко вырос – на 30%, что позволило разгрузить склады и получить валюту. К тому же в последние три месяца (июль-сентябрь) добавился новый фактор: население внесло большой вклад в чистые продажи валюты, — отметил Богданкевич.





Так, в июле население на чистой основе продало 47 млн долларов, в августе – 95 млн, а в сентябре – уже 183 млн.





— Последние тенденции свидетельствуют, что падают реальные доходы населения, поэтому та часть наших сограждан, которая имеет валютные заначки, начала продавать валюту для поддержания уровня потребления. Кроме того, уехавшие за рубеж белорусы пересылают валюту своим родственникам, а она тоже идет на продажу, — констатирует Вадим Иосуб.





Так что, по его словам, укрепление белорусского рубля полностью соответствует сложившемуся балансу спроса и предложения. «Никаких ухищрений, никакого административного ресурса для искусственного поддержания курса рубля не требуется», — отметил финансовый аналитик.





Парадокс: курс рубля не отражает состояние экономики





Впрочем, нынешний курс белорусского рубля никак не отражает реальное состояние экономики, а говорит исключительно о соотношении спроса и предложения на валюту, считают эксперты.





Просто в былые времена любые падения экономики сопровождалось девальвацией, поэтому считалось, что крепкий курс рубля свидетельствует о хорошей экономике, а девальвация – свидетельство экономического кризиса. На самом деле это независимые друг от друга процессы: можно иметь проблемы в экономике, и если эти проблемы будут сопровождаться падением рублевых средств населения, предприятий, если населению и предприятиям будет не за что покупать валюту, то даже при таких проблемах курс национальной валюты может укрепляться, отмечает они.





— Девальвация происходит тогда, когда валюты нет, а рубли усиленно печатаются. И с рублями все носятся: предприятия бегут на биржу, население — в обменники, в итоге курс растет, — объясняет Вадим Иосуб.





Запустят ли печатный станок?





— Главная интрига – запустят ли власти до конца года печатный станок? Базовая версия – не запустят. Дело в том, что запуск печатного станка приводит к девальвации, а девальвация нанесет удар не только по кошелькам населения. На сегодняшний день у государства большой валютный долг, а у предприятий — очень много валютных кредитов. Поэтому девальвация приведет к тому, что бюджету (доходная его часть состоит из рублей) будет сложнее обслуживать госдолг, предприятиям, особенно тем, у кого рублевая выручка, будет сложнее обслуживать свои валютные кредиты. То есть девальвация сделает хуже не только населению, но и госбюджету, и предприятиям. В этих условиях на запуск печатного станка скорее всего не пойдут. А раз не пойдут, то к концу года, как мне кажется, курс доллара не превысит 2.50, — считает Вадим Иосуб.





По мнению Богданкевича, если власти и дальше не запустят печатный станок, то на валютном рынке сохранится определенная стабильность: курс 2.4-2.5 сохранится, возможно, вырастет до 2.6-2.7. Но это малые, необвальные колебания.





Вадим Иосуб также сомневается, что власти запустят печатный станок даже в ближайшее полугодие. Но есть нюанс.





— В конце нынешнего года – начале следующего будет очень большая неопределенность с санкциями. Во-первых, начнут работать секторальные санкции (действующие контракты все еще выполняются).





Во-вторых, скорее всего будет введен новый пакет европейских санкций (пока о нем ходят только различные слухи). Соответственно, трудно сказать, как они ударят по белорусской экономике. Но парадокс состоит в том, что даже удар санкций по экспорту не будет означать усиления девальвации. Сильная девальвация происходит тогда, когда валюты мало, а рублей много. А если мало и валюты и рублей, то нет оснований для девальвации, - сказал Иосуб.