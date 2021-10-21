Если утром все валюты укреплялись, то к завершению торгов белорусский рубль всё отыграл назад. Как ему это удалось, остается только догадываться.





Корзина валют непрерывно дешевеет уже шестые торги подряд. С начала октября её стоимость обвалилась почти на 2%, а с начала года уже на 4,64%.





Курс доллара опустился всего на 0,0019 BYN до 2,4381 BYN/USD, но этого хватило для того, чтобы оказаться на минимуме за 449 дней. Всего 8 дней не хватило до минимума за 15 месяцев. С начала октября курс доллара рухнул уже на 0,0774 BYN.





Последние пять торгов идут высокими объёмами, то есть кто-то активно скупает дешевые доллары.





Всё началось в минувшую пятницу, когда оборот долларов на бирже вырос до $48,8 млн. — максимума с 22 июля 2021 года. Затем с понедельника по четверг объёмы были такими $40,0 млн., $53,9 млн. (максимум почти за три месяца), $38,4 млн. и $51,6 млн.





Курс евро снизился лишь на 0,0005 BYN до 2,8343 BYN/EUR — минимума за 450 дней. До минимума за 15 месяцев не хватило всего недели.





Курс российского рубля упал на 0,0031 BYN до 3,4309 BYN/100 RUB до минимума за 27 дней. Российская валюта снижается уже шестые торги подряд. Суммарные потери за это время составили 0,0171 BYN.





Московская биржа

Доллар и евро сегодня дешевеют на торгах в Москве. К 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился на 7 копеек до 70,9904 RUB/USD и опять опустился ниже уровня 71,00 RUB.





Средневзвешенный курс евро снизился всего на 2 копейки до 82,60 RUB/EUR.