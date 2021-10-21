Операторов сотовой связи в Беларуси обязали информировать финмониторинг КГК о подозрительных клиентах и подозрительных финансовых операциях, сообщает Инфобанк.





Это закреплено в постановление министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. No 13 "Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля операторов сотовой подвижной электросвязи, осуществляющих финансовые операции".





Теперь операторы сотовой связи стали еще ближе к банкам. Ведь белорусские банки уже давно отправляют такие формуляры в КГК.





Итак, давайте посмотрим, что будет признаваться "подозрительными операциями":





"...Критериями выявления и признаками подозрительных финансовых операций являются:





- возврат абоненту неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги сотовой подвижной электросвязи, по письменному заявлению абонента – физического лица при расторжении абонентского договора с операторами сотовой подвижной электросвязи;





- разовое или неоднократное в течение анализируемого периода поступление средств на лицевой счет клиента – абонента оператора сотовой подвижной электросвязи, отличающееся от обычной практики пополнения лицевых счетов клиентов;





- возврат неиспользованного остатка денежных средств на сумму, равную или превышающую 100 базовых величин, внесенных в качестве аванса за услуги сотовой подвижной электросвязи, по письменному заявлению абонента – физического лица при расторжении абонентского договора с оператором сотовой подвижной электросвязи;





- представление участником финансовой операции (клиентом) вызывающей подозрение информации, которую невозможно проверить или проверка которой является слишком дорогостоящей;





- невозможность осуществить связь с участником финансовой операции по указанным адресам и телефонам;





- немотивированные отказы или неоправданные задержки в представлении сведений о финансовой операции ее участником, запрашиваемых оператором сотовой подвижной электросвязи, осуществляющим финансовую операцию, либо чрезмерная озабоченность участника финансовой операции вопросами конфиденциальности;





- представление участником финансовой операции документов (их копий), вызывающих сомнение в их подлинности (достоверности);





- несоответствие финансовой операции характеру деятельности ее участника;





- необоснованное дробление сумм однотипных финансовых операций (одного вида), осуществляемых участником финансовой операции в течение анализируемого периода;





- необоснованная поспешность в проведении финансовой операции, на которой настаивает ее участник;





- систематическое изменение участником финансовой операции порядка исполнения договорных обязательств;





- необычность в поведении участника финансовой операции при осуществлении финансовой операции от своего имени и в своих интересах, дающая основания предполагать, что он действует в интересах иного лица;





- возврат абонентам в течение анализируемого периода денежных средств по доверенности, выданной одному лицу;





- неоднократное проведение участником финансовой операции однотипных финансовых операций в целях дробления суммы необычно крупной сделки и (или) уклонения от регистрации в специальном формуляре..."





Ну что сказать, все это нам знакомо по банковским инструкциям. Кроме признаков в Инструкции указаны еще и сегменты клиентов, вызывающих особо пристальное внимание, такие как:





"... Каждому клиенту или его представителю присваивается степень риска, которая оператором сотовой подвижной электросвязи указывается в анкете...

... К высокой степени риска относится осуществление финансовых операций:





- иностранными публичными должностными лицами,





- должностными лицами публичных международных организаций,

- лицами, занимающими должности, включенные в определяемый президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь,





- государствами (территориями), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения,





- лицами, определенными в перечне организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности (далее – перечень), либо находящимися под контролем таких лиц.





При высокой степени риска применяются расширенные меры внутреннего контроля по надлежащей проверке клиентов, деловых контактов и финансовых операций, для которых характерна высокая степень риска..."

Отслеживание таких подозрительных моментов будет идти с помощью

"...использования технических средств и программных методов для повышения эффективности процедур выявления лиц, в отношении которых должны быть применены меры по замораживанию средств и (или) блокированию финансовых операций..."

Так же обратите внимание, что информацию о блокировке вы сможете получить только после обращения к оператору связи, заранее вас никто оповещать не будет.

" ... Информирование собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции осуществляется оператором сотовой подвижной электросвязи в письменной, электронной или устной форме после соответствующего обращения собственника или владельца средств, участника финансовой операции.."

Блокировке подлежат все финансовые операции за исключением поступления денег на счет, то есть деньги придут, а вот сможете вы ими воспользоваться если попали под подозрение - это большой вопрос.

"... Порядок применения операторами сотовой подвижной электросвязи мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, должен предусматривать:





- назначение оператором сотовой подвижной электросвязи работника (работников), в обязанности которого (которых) входит выявление лиц, в отношении которых должны быть применены меры по замораживанию средств и (или) блокированию финансовых операций, а также принятие решения о замораживании средств и (или) блокировании финансовых операций;





- блокирование финансовых операций (за исключением поступления денежных средств): в отношении которых приняты меры по замораживанию;..."





Информация будет фиксироваться, причем надолго, потому что есть вот такие фразы в Инструкции: "... Способы фиксирования информации, указанной в части первой настоящего пункта, должны обеспечивать воспроизведение сведений о финансовой операции, подлежащей особому контролю...





... Правила должны предусматривать порядок обеспечения хранения сведений и документов (их копий или изображений), в том числе с учетом обеспечения возможности своевременного доступа к ним органа финансового мониторинга, уполномоченных государственных органов и органов уголовного преследования в случаях, установленных законодательством..."





Операторы сотовой связи будут точно так же как банки слать формуляры в финмониторинг КГК:





"... При выявлении финансовой операции, подлежащей особому контролю, в том числе финансовой операции, вызывающей подозрение, работник оператора сотовой подвижной электросвязи, осуществляющий финансовую операцию, составляет сообщение ответственному должностному лицу об этой операции для принятия им соответствующего решения о направлении (ненаправлении) специального формуляра в орган финансового мониторинга.





Оператор сотовой подвижной электросвязи обеспечивает техническую возможность представления специальных формуляров в орган финансового мониторинга в виде электронного документа.





В случае отсутствия у оператора сотовой подвижной электросвязи по обстоятельствам, не зависящим от него, возможности заполнения и представления специального формуляра в виде электронного документа операторы сотовой подвижной электросвязи составляет его на бумажном носителе и представляет в установленные сроки в орган финансового мониторинга на бумажном носителе с сопроводительным письмом..."



