У Нацбанка не задалось с депозитным аукционом , и заявки есть и деньги есть, но видно ставки не устраивают:





Национальным банком Республики Беларусь 20 октября 2021 г. проведен депозитный аукцион № 387 в форме аукциона процентных ставок по американскому способу на срок 7 дней. К аукциону было допущено 25 заявок от 8 банков со ставками от 2,25 % до 4,00 % годовых на общую сумму 1191,0 млн. рублей. По результатам рассмотрения поступивших на аукцион заявок принято решение средства банков в депозиты не привлекать.









С кредитным аукционом еще хуже, нет заявок: Национальным банком Республики Беларусь 20 октября 2021 г. проведен кредитный аукцион № 757 в форме аукциона процентных ставок по американскому способу на срок 7 дней. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.



