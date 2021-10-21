С аукционами Нацбанка что-то пошло не так...
У Нацбанка не задалось с депозитным аукционом, а кредитным получилось еще хуже.
У Нацбанка не задалось с депозитным аукционом, и заявки есть и деньги есть, но видно ставки не устраивают:
Национальным банком Республики Беларусь 20 октября 2021 г. проведен депозитный аукцион № 387 в форме аукциона процентных ставок по американскому способу на срок 7 дней. К аукциону было допущено 25 заявок от 8 банков со ставками от 2,25 % до 4,00 % годовых на общую сумму 1191,0 млн. рублей. По результатам рассмотрения поступивших на аукцион заявок принято решение средства банков в депозиты не привлекать.
Дополнительно: статистика по депозитным аукционам.
С кредитным аукционом еще хуже, нет заявок: Национальным банком Республики Беларусь 20 октября 2021 г. проведен кредитный аукцион № 757 в форме аукциона процентных ставок по американскому способу на срок 7 дней. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Дополнительно: статистика по кредитным аукционам.
Источник: infobank.by
10:40 21/10/2021
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