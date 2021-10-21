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Белорусы стали чаще открывать вклады в рублях

В сентябре Нацбанк зафиксировал резкий рост вкладов в национальной валюте.

Как известно, максимальную выгоду обычно приносят долгосрочные вложения, однако, и по коротким вкладам можно найти выгодные варианты. Собрали краткосрочные депозиты с максимальными ставками, которые подойдут тем, кто пока не готов или просто не может долго хранить деньги в банке.

Что важно знать о коротких вкладах?


Актуальные в настоящий момент краткосрочные вклады имеют некоторые обязательные или распространенные параметры.

по законодательству облагаются подоходным налогом проценты по депозитам в белорусских рублях, если их срок вложения меньше 1 года. Со всех перечисленных ниже вкладам банки снимут 13% и перечислят эти деньги в бюджет;
депозиты с самыми высокими процентами обычно безотзывные, досрочный возврат основной суммы не допускается;
порядок начисления процентов бывает разным: один, или два раза в месяц, или в конце срока, но на коротких сроках этот параметр не имеет особого значения.
MyFin.by
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