Белорусы стали чаще открывать вклады в рублях
В сентябре Нацбанк зафиксировал резкий рост вкладов в национальной валюте.
Как известно, максимальную выгоду обычно приносят долгосрочные вложения, однако, и по коротким вкладам можно найти выгодные варианты. Собрали краткосрочные депозиты с максимальными ставками, которые подойдут тем, кто пока не готов или просто не может долго хранить деньги в банке.
Что важно знать о коротких вкладах?
Актуальные в настоящий момент краткосрочные вклады имеют некоторые обязательные или распространенные параметры.
по законодательству облагаются подоходным налогом проценты по депозитам в белорусских рублях, если их срок вложения меньше 1 года. Со всех перечисленных ниже вкладам банки снимут 13% и перечислят эти деньги в бюджет;
депозиты с самыми высокими процентами обычно безотзывные, досрочный возврат основной суммы не допускается;
порядок начисления процентов бывает разным: один, или два раза в месяц, или в конце срока, но на коротких сроках этот параметр не имеет особого значения.
10:47 21/10/2021
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