Как известно, максимальную выгоду обычно приносят долгосрочные вложения, однако, и по коротким вкладам можно найти выгодные варианты. Собрали краткосрочные депозиты с максимальными ставками, которые подойдут тем, кто пока не готов или просто не может долго хранить деньги в банке.





Что важно знать о коротких вкладах?





Актуальные в настоящий момент краткосрочные вклады имеют некоторые обязательные или распространенные параметры.





по законодательству облагаются подоходным налогом проценты по депозитам в белорусских рублях, если их срок вложения меньше 1 года. Со всех перечисленных ниже вкладам банки снимут 13% и перечислят эти деньги в бюджет;

депозиты с самыми высокими процентами обычно безотзывные, досрочный возврат основной суммы не допускается;

порядок начисления процентов бывает разным: один, или два раза в месяц, или в конце срока, но на коротких сроках этот параметр не имеет особого значения.







