Впрочем, по данным Национального банка, только с начала 2021 года данные депозиты снизились на 724,5 млн. долларов.





Говорить о полном решении проблемы с оттоком валюты населения из коммерческих банков пока рано, так как средства на его переводных валютных вкладах, то есть в основном, на банковских карточках, в сентябре снизились по сравнению с августом на 25,3 млн. долларов — до 1 164,9 млн. долларов. Но зато с начала года данные депозиты уменьшились всего на 45,2 млн. долларов.





Поэтому в целом валютные средства физических лиц в банках в сентябре снизились по сравнению с августом на 4,9 млн. долларов и составили 5 080,1 млн. долларов. Это на 769,7 млн. долларов меньше, чем на начало года.





Юридические лица переориентировались в ответ на рост ставок по депозитам быстрее физических, и величина их валютных вкладов увеличивается уже на протяжении двух месяцев подряд.





В сентябре она выросла на 130,8 млн. долларов, а с начала года — на 167,7 млн. долларов, достигнув 1 октября 5 320,8 млн. долларов.





При этом переводные депозиты предприятий выросли по сравнению с августом на 45,5 млн. долларов — до 2 429,6 млн. долларов, а срочные поднялись на 85,3 млн. долларов — до 2 891,2 млн. долларов.





Правда, стоимость валютных ценных бумаг, выпущенных коммерческими банками и находящихся вне банковского оборота, в сентябре сократилась на 23,2 млн. долларов, достигнув 1 октября 530,1 млн. долларов.





Стоимость драгоценных металлов в сентябре снизилась по сравнению с августом на 0,8 млн. долларов и составила 22,5 млн. долларов.





Наряду с увеличением популярности срочных валютных депозитов, в сентябре вырос интерес населения и к срочным вкладам в белорусских рублях. Они выросли на 122,1 млн. рублей — до 4 832,9 млн. рублей.





К этому привели, по-видимому, не только высокие ставки по рублевым депозитам, но и снижение курса доллара, произошедшее в последние месяцы. С начала года прирост данных депозитов составил уже 300,3 млн. рублей.





Переводные рублевые депозиты физических лиц, то есть, в основном, средства на банковских карточках, в сентябре приросли по сравнению с августом на 95,5 млн. рублей — до 3 080 рублей. С начала года данные депозиты увеличились на 234,4 млн. рублей. Данный прирост в сентябре отражает, по-видимому, увеличение заработной платы, начисляемой на карточки.





Юридические лица в сентябре также накапливали рублевые средства. В частности, их переводные депозиты увеличились на 91,9 млн. рублей — до 3 475,7 млн. рублей. А срочные вклады выросли на 288,6 млн. рублей и достигли на 1 октября 5 545,8 млн. рублей. С начала года данные вклады выросли на 897,6 млн. рублей.





Кроме того, в сентябре значительно увеличилась стоимость ценных бумаг, выпущенных банками в белорусских рублях и находящихся вне банковского оборота: на 239,4 млн. рублей — до 1 871,3 млн. рублей. В результате рублевая денежная масса (М2*) за сентябрь увеличилась на 880,8 млн. рублей — до 23 328,6 млн. рублей.





Рублевый эквивалент депозитов в иностранной валюте тоже вырос: на 330,4 млн. рублей, достигнув 1 октября 26 088,7 млн. рублей.





Поэтому широкая денежная масса (М3) в сентябре увеличилась на 1 151,6 млн. рублей и достигла 50 803,3 млн. рублей. С начала года она выросла всего на 2,6 млн. рублей.