На Ростовской атомной электростанции (АЭС) произошла утечка пара, остановлен второй энергоблок, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.





Собеседник агентства добавил, что в результате инцидента люди не пострадали, радиационный фон на территории станции в норме, продолжают работу три энергоблока. Обстоятельства случившегося выясняются.





Ранее в октябре сообщалось, что в машинном зале четвертого энергоблока на Курской АЭС сработал датчик задымления. Радиационный фон оставался в норме. Причины нештатной ситуации расследуются.





В конце сентября из-за срабатывания автоматики был отключен один из четырех энергоблоков Калининской атомной электростанции в Тверской области.





Стоит отметить, что БелАЭС строится по российскому проекту и уже неоднократно останавливалась, даже толком не начав работать.















