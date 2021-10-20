"После политических событий 2020 года усилилась эмиграция белорусов в страны Европейского союза. В многочисленных интервью люди высказывались о том, что идея эмиграции зрела у них давно, а события 2020 года послужили лишь толчком", - отмечают аналитики "Научного мнения".





График ниже показывает, почему жизнь в ЕС становится все более привлекательной для потенциальных мигрантов. Видно, что за последние 5 лет соотношение средней заработной платы в России и Беларуси не изменилось, тогда как средняя заработная плата в Польше и Литве существенно выросла относительно белорусской.





Например, если в 2015 году зарплата в Литве относилась к нашей как 2:1, то сейчас уже больше чем 3:1.





"Дальнейший отток высококвалифицированных кадров в страны ЕС будет не только содействовать их экономическому усилению, но и приведет к еще большему ослаблению Беларуси", - считают аналитики.