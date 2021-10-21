Данный сервис схожен с фирменным наименованием и начертанием с уже известным на рынке menu.by (ООО «МенюБай»), пишет belretail.by





Расследование проводилось по обращению ООО «МенюБай», осуществляющего доставку покупателям еды и напитков из ресторанов и кафе г. Минска, принимая заказы онлайн посредством интернет-сайта www.menu.by.





В августе 2019 г. ООО «МенюБай» обнаружено, что посредством сайта www.menu-menu.by ООО «Фудтех системс» осуществляется аналогичная деятельность.





В ходе антимонопольного расследования выявлено, что ООО «Фудтех Системс», заключив договор с ЧТУП «Зизор» на оказание комплекса маркетинговых услуг, включающий в том числе разработку сайта www.menu-menu.by для ООО «Фудтех Системс», фактически использовал сложившийся имидж ООО «МенюБай».





Таким образом, ООО «Фудтех системс», действуя через другое лицо (ЧТУП «Зизор» – владельца и администратора доменного имени www.menu-menu.by), использувал в доменном имени обозначение, сходное до степени смешения с фирменным наименованием ООО «МенюБай», что создает смешение с деятельностью конкурента.





МАРТ установило факт наличия нарушения антимонопольного законодательства и выдало ООО «Фудтех системс» предписание о прекращении недобросовестной конкуренции.



