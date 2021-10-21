Как выяснил «Ежедневник», в настоящее время в Арбитражном суде Алтайского края рассматриваются иски барнаульской дочки Белорусского металлургического завода, Торгового дома БМЗ, к своему бывшему гендиректору Сергею Носовицкому. Общая сумма заявленных требований, с учетом поданных в октябре новых исков, уже превысила 1,2 млрд российских рублей. Владельцами ТД БМЗ являются Белорусский металлургический завод (65%) и его австрийское совместное предприятие Belmet Handelsgesellschaft (35%).





Как можно судить из материалов дел, заявитель настаивает на возмещении убытков по сделкам, которые заключались в бытность Сергея Носовицкого руководителем Торгового дома БМЗ. Также торговым домом поданы заявления о признании недействительными сделок, заключенных при Носовицком с компаниями ТД «Инвестсервис» (Барнаул), «Деловые линии» (Симферополь) и «Стройпроектплюс» (Москва).





По информации из наших источников, именно сделки с этими компаниями, к которым, по версии белорусских правоохранителей, мог иметь отношение Носовицкий, а также бывший главбух торгового дома Светлана Левина, их родственники и друзья, и стали причиной его увольнения с должности генерального директора ТД БМЗ в ноябре 2019 года.





Сам Сергей Носовицкий, возглавлявший торговый дом с 2010 года (предприятие существует с 2007 года), в интервью изданию «МК на Алтае», вышедшем в мае 2020 года, назвал другие причины своего увольнения.





«В октябре прошлого года (2019-го – прим. ред.) мажоритарный акционер, а точнее генеральный директор БМЗ огласил ситуацию: в порядке ротации меняем директоров торговых домов. Наших представительств достаточно много и в России, и за рубежом, и я, будучи уверенным, что действительно так и обстоят дела, принял отставку спокойно, хотя контракт у меня заканчивался 6 августа 2020 года. Но по факту получилось так, что сняли с должности только меня и назначили лицо из «Белнефтехима», по слухам близкого родственника одного из бывших высоких чиновников правительства, что, кстати, для меня было очень удивительно, так как я знаю, как к этому относятся в РБ. В этом и была основная причина, понадобилось кресло в крупной компании. Однако то, что крупной компанией нужно уметь руководить, находить компромисс со многими структурами, видимо, не учитывалось», - рассказывал Сергей Носовицкий. В настоящее время он возглавляет Торговый дом «Алтайская металлургическая компания», который работает практически в том же сегменте, что и ТД БМЗ.





В ноябре 2019 года Носовицкого сменил Игорь Багрин, его в свою очередь в марте прошлого года – Алексей Стречень. С августа 2021 года у ТД БМЗ снова новый руководитель – Андрей Ахрамович.





Чехарда с директорами не принесла пользы ключевой дистрибуторской структуре Белорусского металлургического завода на российском рынке. Компанию, которая много лет успешно продавала арматуру, трубы и другую металлопродукцию в России, Ираке и странах Африки, в последние пару лет лихорадит. В конце 2020 года в СМИ появилась информации, что ТД БМЗ в виду сложного экономического положения намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве.





О проблемах предприятия свидетельствуют и его финансовые показатели. В 2018 году ТД БМЗ получил выручку в 11,4 млрд при чистой прибыли 121,2 млн российских рублей. В 2019 году выручка составила 12,1 млрд, а чистая прибыль – 105,3 млн российских рублей. По итогам 2020 года резко обвались и выручка, и прибыль: первая в два раза - до 6 млрд, а вторая в 2507 раз - до 42 тыс. российских рублей.



