«Завтра твоей страны» изучило , в какие проекты в этот период инвестировали на территории нашей страны российские миллиардеры и миллионеры из списка Forbes Russia.





Согласно последней версии рейтинга журнала, опубликованной весной этого года, активы на территории Беларуси имели порядка 20% из первых двух сотен самых богатых бизнесменов России. Среди самых известных из них – лидеры топ-200, металлурги Алексей Мордашов и Владимир Лисин, нефтяники Вагит Алекперов и Леонид Федун, владельцы «Альфа-групп» Михаил Фридман, Алексей Кузьмичев, Петр Авен и Андрей Косогов, попавший из-за тесных связей с белорусскими властями под санкции Михаил Гуцериев, основатели холдинга «Технониколь» Сергей Колесников и Игорь Рыбаков, братья-страховщики Николай и Сергей Саркисовы.





Из бизнесменов – старожилов, осваивающих белорусский рынок с 1990-х и 2000-х годов, в последнее десятилетие активностью выделились только Владимир Евтушенков и Алишер Усманов. АФК «Система» первого инвестировала в сеть магазинов «Детмир» (в 2020 году бизнесмен, правда, вышел из этого проекта) и привела онлайн-ретейлера Ozon.Mail.Ru Group, где Усманов является одним из бенефициаров, через инвестиционный фонд вложила деньги в несколько молодых белорусских геймдевкомпаний.





Новые интересы в Беларуси Владимира Евтушенкова и Алишера Усманова совпадают с направлениями деятельности большинства представителей списка Forbes Russia, впервые инвестировавших в белорусский рынок в течение 2011-2021 годов. Это – местная розница и IT-отрасль с другими высокими технологиями. Как подсчитало «Завтра твоей страны», из 14 новичков белорусского рынка, появившихся со своими компаниями за последние десять лет, устремления 12 были сосредоточены именно на этих двух сегментах.





Розница нарасхват





В «форбсовском» топ-200 фигурируют пять миллиардеров-ретейлеров, начавших за прошедшее десятилетие бизнес на белорусском рынке.





В их числе самая богатая бизнесвумен России, основной владелец онлайн-продавца Wildberries Татьяна Бакальчук.





Wildberries начал работу на белорусском рынке в 2012 году и сегодня по своей доле в электронной торговле непродовольственными товарами занимает здесь второе место. Во второй половине 2010-х ретейлер диверсифицировал ассортимент и предлагает покупателям кроме одежды и обуви электронику, детские товары, товары для дома.





Сергей Ломакин и Артем Хачатрян стали долларовыми миллиардерами как акционеры крупнейшей российской сети магазинов фиксированных цен Fix Price. Она вышла на белорусский рынок во второй половине 2010-х и является сегодня крупнейшим игроком в этом торговом сегменте.





В 2017 году в Беларуси появился первый «жесткий дискаунтер» от сетевого проекта «Светофор», которым владеют Валентина Шнайдер и ее семья. В белорусской сети «Светофора» свыше 50 торговых точек, и он тоже входит в число лидеров в этом розничном формате.





Еще один розничный проект – сеть Kari – на Беларусь в 2013 году начал масштабировать экс-владелец сети электроники и бытовой техники «Эльдорадо» Игорь Яковлев. Его магазины предлагают белорусским покупателям обувь, детские товары и ювелирные изделия.





«Программное» внедрение





Перечень российских инвесторов, которые за этот период вложили деньги в высокотехнологические отрасли, еще более обширен.





Во-первых, это миллиардеры братья Дмитрий и Игорь Бухманы, создатели одного из мировых лидеров по разработке и издательству мобильных игр Playrix.





В конце 2010-х годов они сначала открыли в Беларуси центр разработки своей компании, а потом выкупили долю в самом успешном белорусском паблишере игр Vizor Games.





Дочернюю компанию в Минске в 2013 году открыл один из самых известных российских разработчиков программного обеспечения «1С». Состояние ее основателя Бориса Нуралиева в 2021 году было оценено почти в миллиард (950 млн) долларов.





С начала 2010-х года в Беларуси работает центр разработки самой дорогой компании Рунета «Яндекс», а также несколько его сервисов, из которых выделяются «Яндекс. Такси» и недавно заработавший «Яндекс. Еда». Российские владельцы холдинга «Яндекс», которые входят в топ-200 российского Forbes, это – Владимир Иванов и Аркадий Волож.





В 2013 году белорусские власти озаботились создание национального инфраструктурного оператора в интернете. Их партнером в компании BeCloud стал совладелец компании Globaltrans Константин Николаев. В этом году BeCloud стал администратором национальной доменной зоны.





Еще один инвестор в белорусский IT – основатель компании SD Ventures Дмитрий Волков. В Беларуси SD Ventures имеет центр разработки, а также вложила деньги в несколько стартапов, самый известный из которых Flo.





Аутсайдеры-традиционалисты





Саид Гуцериев до середины этого года тоже фигурировал в качестве инвестора в белорусский IT-сектор. Вместе с Виктором Прокопеней он являлся совладельцем криптобирж Currency.com и Capital.com, но в итоге продал свою долю.





Сейчас его актив в Беларуси – это «Паритетбанк», который он выкупил у государства в 2020 году.





Единственный новый крупный российский инвестор из списка Forbes, который за последнее десятилетие вложился не в розницу и не в IT, это совладелец производителя кормов ГК «Содружество» Александр Луценко. Имеющий также белорусский паспорт бизнесмен построил в Сморгони маслоэкстракционный завод и логистический комплекс и инвестировал в крупнейший в стране частный грузовой железнодорожный парк.